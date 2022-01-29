إيلون ماسك يقدم 5000 دولار لمراهق عبقري يتتبع طائرته الخاصة 

وطن – أعرب إيلون ماسك، عن قلقه من تعقب طائرته بواسطة طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا. وفقا لما نشرته مجلة “كلارين” الإسبانية.

تقنية متطورة

فهناك حساب عبر “تويتر” باسم “ElonJet”، يستخدم تقنية متطورة لتتبع طائرة أغنى رجل في العالم الخاصة منذ شهور. وحسابه يضم حاليًا أكثر من 88 ألف متابع، بحسب ما ترجمته “وطن”.

وفي الحقيقة، ينشر الحساب تحركات طائرة إيلون ماسك النفاثة من خلال الاستخدام الذكي للروبوتات. التي تجمع بيانات الحركة الجوية المتوفرة على نطاق واسع للجمهور.

كما يُزعم أن العقل المدبر وراء هذه العملية، طالب جامعي في السنة الأولى بـ”جامعة سنترال فلوريدا” يُدعى جاك سويني. طبقا لما جاء في موقع صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية.

تفاصيل مكالمة ماسك والمراهق

وقالت المجلة نقلا عن تقرير جديد، أن ماسك اتّصل بالفعل بالشاب سويني، وطلب منه التوقف عن تتبع طائرته الخاصة. ومن أجل إغراء المراهق، عرض عليه 5000 دولار، قائلا له: “هل يمكنك إزالة هذا؟ إنها مخاطرة أمنية”.

وتبعا لهذا التقرير، كانت إجابة سويني كالآتي “هل هناك فرصة لزيادة هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار؟ سيكون دعمًا كبيرًا في الكلية. وسيسمح لي على الأرجح بالحصول على سيارة جديدة”. ولكن ماسك لم يعاود الاتصال بالفتى مرة أخرى.

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بعدها بأيام، صرح سويني لـ”ديلي ميل” إنه يفضل أن يحصل على منحة تدريب في “تيسلا” أو “سبيس إكس”. إلا أنه لم يتلق الرد من أغني رجل بالعالم حتى الآن.

مشكلة أمنية

في وقت سابق من هذا الشهر، غرّد ماسك بأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعقب تحركاته أصبحت تشكل “مشكلة أمنية”. ويُذكر أن ثروة أغنى رجل في العالم تقدر بحوالي 242 مليار دولار.

وختمت المجلة أن هذا الطالب العبقري سويني، الذي يدرس تكنولوجيا المعلومات. قد أنشأ 15 حسابًا أخرى على “تويتر” باستخدام نفس الطريقة من أجل البث عند إقلاع الطائرة المختارة أو هبوطها.

كما أنه يدير حسابا يتتبع تحركات الطائرات الخاصة للعديد من المشاهير. بما في ذلك جيف بيزوس وبيل غيتس وتوم كروز وأوبرا وينفري.

ليس إيلون ماسك فقط!

كما يتتبع الحساب جميع التحركات التي قامت بها طائرة إيلون ماسك الخاصة. وطلب منه الملياردير نفسه، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و Space X . إرضاء إلغاء الاشتراك لأنه ينطوي على خطر على سلامته الشخصية.

وفقًا لموقع Protocol، أرسل Musk رسالة خاصة إلى Jack Sweeney في الساعة 12:13 صباحًا. لكن طالب الكلية أجاب: “نعم ، يمكنني ذلك ، لكن سيكلفك نموذج 3.”

ElonJet هو واحد من 15 حسابًا لتتبع الرحلات أنشأها سويني ، يديرها روبوتات برمجتها لتحليل البيانات. وتغريد في كل مرة تقلع أو تهبط طائرة معينة. يتبع كل منهم شخصية رفيعة المستوى ، تقريبًا كل شخص في التكنولوجيا. بما في ذلك بيل جيتس وجيف بيزوس.

83 ألف متابع

يعد متعقب Musk هو الأكثر شهرة ، حيث يضم ما يقرب من 83000 متابع.

ويبدو أن شعبية الحساب قد أخافت ماسك. قال لـ Sweeney في محادثة DM الخاصة بهم: “لا أحب فكرة أن يتم إطلاق النار عليّ من قبل شخص مجنون”. لهذا ، طلب منه إغلاقها.

نظرًا لأن الوسيلة كانت قادرة على إعادة البناء ، استمرت المحادثة لبضع رسائل أخرى.

20 دولار فقط

سأل ماسك سويني عن مقدار ربحه من حسابات تويتر ، وقال سويني إنهم لا يزيدون عن 20 دولارًا في الشهر. ثم قدم إيلون ماسك عرضه الخاص: “5000 دولار لحذف الحساب ومساعدة الملياردير على منع المجانين من تتبع موقعه.

أخبر سويني ماسك أن يضيف صفرًا آخر. “هل هناك فرصة لزيادة ذلك إلى 50 ألف دولار؟ سيكون دعمًا كبيرًا في الكلية وربما يسمح لي بشراء سيارة. وربما حتى طراز 3″؟

قال ماسك إنه سيقيم الأمر ، لكنه لم يدفع له حتى الآن ولا يزال الحساب يعمل. يقول سويني إنه لا بأس في كونه شبحًا. قال إنه استفاد كثيرًا منElonJet والحسابات الأخرى. واكتسب متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتعلم البرمجة ، وحتى حصل على وظيفة بدوام جزئي في UberJets كمطور تطبيقات.

والأفضل من ذلك ، أن “معجب” إيلون ماسك الذي يصف نفسه بنفسه أجرى محادثة مع رجل أعجب به لسنوات.

هذا ما يحدث للمشاهير

على الرغم من أن حسابات Twitter لم تتسبب في أي حوادث خطيرة حتى الآن. على الأقل حسب معرفة Sweeney ومعلوماتها المتاحة عبر الإنترنت ، فإن Musk لديه وجهة نظر: غالبًا ما يتم الاتصال بالمشاهير في المطارات للحصول على توقيعات أو ببساطة.

الشيء المهم هو أن ماسك وغيره من الرؤساء التنفيذيين التقنيين أصبحوا من المشاهير في السنوات الأخيرة. ولهذا طلب منه رجل الأعمال التنحي.

تستخدم الروبوتات الـ 15 معلومات من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عندما تكون متاحة. تتعقب الإدارة متى وأين تغادر الطائرات وتهبط ، بالإضافة إلى مسارها المقصود. ومع ذلك ، فإن طائرة Musk والعديد من الطائرات الأخرى موجودة في قائمة حظر LADD ، والتي تزيل معلومات التعريف من البيانات.

بيانات من أجهزة الإرسال والاستقبال

ومع ذلك، حتى الطائرات المحظورة ليست خاصة حقًا. في هذه الحالات ، يستخدم سويني بيانات من أجهزة الإرسال والاستقبال ADS-B الموجودة في معظم الطائرات. والتي تُظهر موقع الطائرة في الهواء في الوقت الفعلي كما هو مرسوم في ADS-B Exchange.

بمجرد أن شرح سويني لماسك أين كان يجد البيانات. تفاجأ رجل الأعمال بمدى سهولة الوصول إلى كل شيء. وقال “مراقبة الحركة الجوية بدائية للغاية”.

تم تبادل DM Musk and Sweeney الأخير يوم الأربعاء الماضي. عندما قال سويني إنه يفضل التدريب على الدفع مقابل حذف الحساب.

يقول سويني إن ماسك لم يفتح الرسالة بعد. في الواقع. يعتقد أنه يعرف سبب صمت ماسك: “أعتقد أنه في إجازة في هاواي ، إذا قمت بفحص ElonJet”.

المصدر: (كلارين – ترجمة وتحرير وطن)