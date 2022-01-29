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إنتلجنس أونلاين: الموساد يتولى تدريب ضباط بحرينيين لأجل هذه المهمة بأمر الملك

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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الموساد يتولى تدريب ضباط بحرينيين watanserb.com
ضباط من الموساد سيصلون المنامة قريبا لتدريب ضباط بحرينيين على التكنولوجيا المتطورة وإكسابهم مهارات مخابراتية

وطن – قال موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية، إن البحرين عازمة على تعزيز القدرات التكنولوجية لأجهزة استخباراتها، وكذلك تعزيز تعاونها الأمني مع الموساد الاسرائيلي.

ولفت التقرير الذي ترجمته (وطن) إلى أن جهاز المخابرات البحرينية يتعامل الآن بشكل مباشر مع الموساد.

وحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ـ وفق إنتلجنس أونلاين ـ أجهزته الأمنية بتعزيز التعاون الاستخباراتي المباشر مع الكيان الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى أن فريقا من ضباط الموساد سيصلون المنامة قريبا لتدريب ضباط بحرينيين على التكنولوجيا المتطورة، وإكسابهم مهارات مخابراتية.

وذكر التقرير أن ذلك يأتي ضمن شروع السلطات البحرينية في تنفيذ خطة لإصلاح أجهزتها الأمنية، بالتعاون مع جهات خارجية، من بينها “إسرائيل”.

وهذه الخطة ـ وفق التقرير ـ تشمل عملية إصلاحية واسعة للقطاع الأمني في البحرين. لا سيما جهاز المخابرات وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية. إضافة إلى جهاز الأمن الاستراتيجي، بما في ذلك تطوير إمكاناته التكنولوجية.

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وتأتي تلك الخطة على خلفية لقاء جمع وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، بوزير الأمن الداخلي للاحتلال في 14 يناير.

وكان هذا اللقاء على هامش اجتماع أمني بين مسؤولين بحرينيين وإسرائيليين بعد اتفاق السلام المزعوم في 2020.

وأوعز عاهل البحرين بإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية في إطار تعاون أوثق مع إسرائيل.

مشيراً إلى أن تعليمات بن عيسى وصلت إلى جهاز الأمن الاستراتيجي. الذي يمتلك تفويضاً رسمياً بالتعامل المباشر مع جهازي “الموساد”، و”الشاباك” الصهيونيين.

وضمن عملية التعاون أيضا ستزود إسرائيل البحرين بالأقمار الصناعية، وطائرات مسيّرة، ومنظومات مضادة للمسيّرات.

وتلك الطائرات بدون طيار ستكون من طراز “هيرمز” المصممة للمهمات التكتيكية، والمصنعة من قبل شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.

تطبيع العلاقات الاسرائيلية البحرينية 

ويشار إلى أن هذا التعاون البحريني الإسرائيلي ليس الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات في 15 سبتمبر 2020.

حيث سبق لتل أبيب الموافقة على تزويد البحرين بأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، وطائرات بدون طيار من طراز “هيرميز” المصممة للمهمات التكتيكية.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر من العام 2020. تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ هذا التاريخ عقدت إسرائيل مع البلدين الخليجيين عدة اتفاقيات اقتصادية وأمنية. فضلا عن فتح أبواب الإمارات والبحرين أمام الإسرئيليين الذين بات بمقدورهم دخولهما بأي وقت.

(المصدر: إنتلجنس أونلاين– ترجمة وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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