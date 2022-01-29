إنتلجنس أونلاين: الموساد يتولى تدريب ضباط بحرينيين لأجل هذه المهمة بأمر الملك

وطن – قال موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية، إن البحرين عازمة على تعزيز القدرات التكنولوجية لأجهزة استخباراتها، وكذلك تعزيز تعاونها الأمني مع الموساد الاسرائيلي.

ولفت التقرير الذي ترجمته (وطن) إلى أن جهاز المخابرات البحرينية يتعامل الآن بشكل مباشر مع الموساد.

وحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ـ وفق إنتلجنس أونلاين ـ أجهزته الأمنية بتعزيز التعاون الاستخباراتي المباشر مع الكيان الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى أن فريقا من ضباط الموساد سيصلون المنامة قريبا لتدريب ضباط بحرينيين على التكنولوجيا المتطورة، وإكسابهم مهارات مخابراتية.

وذكر التقرير أن ذلك يأتي ضمن شروع السلطات البحرينية في تنفيذ خطة لإصلاح أجهزتها الأمنية، بالتعاون مع جهات خارجية، من بينها “إسرائيل”.

وهذه الخطة ـ وفق التقرير ـ تشمل عملية إصلاحية واسعة للقطاع الأمني في البحرين. لا سيما جهاز المخابرات وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية. إضافة إلى جهاز الأمن الاستراتيجي، بما في ذلك تطوير إمكاناته التكنولوجية.

وتأتي تلك الخطة على خلفية لقاء جمع وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، بوزير الأمن الداخلي للاحتلال في 14 يناير.

وكان هذا اللقاء على هامش اجتماع أمني بين مسؤولين بحرينيين وإسرائيليين بعد اتفاق السلام المزعوم في 2020.

وأوعز عاهل البحرين بإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية في إطار تعاون أوثق مع إسرائيل.

مشيراً إلى أن تعليمات بن عيسى وصلت إلى جهاز الأمن الاستراتيجي. الذي يمتلك تفويضاً رسمياً بالتعامل المباشر مع جهازي “الموساد”، و”الشاباك” الصهيونيين.

وضمن عملية التعاون أيضا ستزود إسرائيل البحرين بالأقمار الصناعية، وطائرات مسيّرة، ومنظومات مضادة للمسيّرات.

وتلك الطائرات بدون طيار ستكون من طراز “هيرمز” المصممة للمهمات التكتيكية، والمصنعة من قبل شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.

تطبيع العلاقات الاسرائيلية البحرينية

ويشار إلى أن هذا التعاون البحريني الإسرائيلي ليس الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات في 15 سبتمبر 2020.

حيث سبق لتل أبيب الموافقة على تزويد البحرين بأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، وطائرات بدون طيار من طراز “هيرميز” المصممة للمهمات التكتيكية.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر من العام 2020. تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ هذا التاريخ عقدت إسرائيل مع البلدين الخليجيين عدة اتفاقيات اقتصادية وأمنية. فضلا عن فتح أبواب الإمارات والبحرين أمام الإسرئيليين الذين بات بمقدورهم دخولهما بأي وقت.

(المصدر: إنتلجنس أونلاين– ترجمة وطن)