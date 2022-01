“أرادوا خنقها فخنَقَتهم”.. تضامن واسع مع غادة عويس بعد كشف تفاصيل اختراق هاتفها وسرقة صورها

وطن – عبر العديد من النشطاء والسياسيين والإعلاميين عبر مواقع التواصل عن تضامنهم الكامل مع الإعلامية اللبنانية ومذيعة قناة “الجزيرة” البارزة غادة عويس، ضد حملة التشويه الممنهجة ضدها منذ بداية الحصار. وذلك بعد كشف صحيفة ألمانية قبل أيام تفاصيل اختراق هاتفها والتجسس عليها من قبل النظام السعودي.

وكان تحقيق صحفي نشر قبل أيام وأعده الصحفي “هولجر ستراك” في صحيفة “زيت أونلاين zeit” الألمانية، قد فجر قنبلة من العيار الثقيل، كشف فيه عن هوية المسؤول عن اختراق هاتف غادة عويس، مشيرا إلى تورط أمير سعودي بالعملية.

Terrible story!!

reveals how Saudis and MBS targeted, hacked phone, and tried to silence our brave colleague and the prominent TV anchor at Al-Jazeera @ghadaoueiss.

Great work by @holger_stark. https://t.co/7LVAAO5fEh

— Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 29, 2022