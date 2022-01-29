الهدهد

أبوفلة يلمع حكام الإمارات .. اتهامات لليوتيوبر الكويتي بعد هذا الظهور؟!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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أبوفلة يلمع حكام الإمارات watanserb.com
اتهام أبوفلة الكويتي بتلميع صورة حكام الإمارات

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لليوتيوبر الكويتي “أبوفلة”، عبَر فيه عن غضبه بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب التبرعات التي جمعها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي أعلنت ذهاب نصف المبلغ فقط لمساعدة ودعم اللاجئين وهو ما تسبب في موجة من الجدل والهجوم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقط ظهر “أبو فلة” ليرد على هذه الاتهامات، في حين ظهر في خلفية الفيديو صورا لحكام الإمارات (محمد بن راشد وولي عهده) و (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات). الامر الذي جعل البعض يتساءل إن كان خروجه بهذه الطريقة بهدف تلميع صورهم امام العالم.

ورداً على الاتهامات التي وجهت لـ أبو فلة بأن الـ 11 مليون دولار التي جمعها لن تذهب للعائلات النازحة واللاجئين، أكد أنه سيوثق كل الخطوات التي ستتم وسيقوم بنشرها.

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وكان “أبو فلة” قد شرح مبادرته للجمهور وذلك عبر برنامج “تفاعلكم” الذي أذيع على قناة العربية قبل أيام.

وقال: “بكل بساطة فكرة مبادرتي جاءت بالتعاون مع عدة جهات وشركات. ومنها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومنظمة UNHCR وشبكة بنوك الطعام الإقليمية”.

وتابع: “المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه سيقسم بنسبة 50% للمفوضية. و50% لشبكة بنوك الطعام الإقليمية. وكل جهة ستتكفل بمساعدة المحتاجين وتوصيل المساعدات للأشقاء اللاجئين بطريقتها الخاصة”.

نصف المبلغ كرواتب لموظفي المفوضية؟!

ونفى أبو فلة أن يكون النصف الثاني من المبلغ سيذهب كرواتب للموظفين.

وقال: “غير صحيح أن المبلغ المقتطع للمفوضية سيذهب كرواتب لموظفيها. والأولوية للأسر العربية والإفريقية المحتاجة، ونحن وصلنا إلى 110 آلاف أسرة”.

وتابع” أولا شكرا لكل الداعمين، ومن حق المتبرع التأكد من وصول مساهمته للشخص المحتاج. وأنا بنفسي سأقوم بتوثيق كل الخطوات التي ستتم وعرض المحتوى على قناتي. كما ستقوم مبادرات محمد بن راشد والمفوضية بالتوثيق من جهة أخرى”.

وكانت تغريدة للأمم المتحدة قد كشفت بأن المنظمة ستحاصص النازحين واللاجئين وتقتطع نصف ما جمعه اليوتيوبر الكويتي الشهير حسن سليمان، المعروف بين النشطاء باسم “أبو فلة” في حملة الـ11 مليون دولار.

وعلى الرغم من توضيح المنظمة لاحقا، إلا أن الكثير من الناشطين شككوا في صحة ما تم الإعلان عنه. مطالبين الأمم المتحدة بتقديم تقرير كامل للرأي العام عن أوجه الصرف. مؤكدين بأن من تبرع كان يهدف مساعدة اللاجئين وليس دفع رواتب العاملين.

(المصدر: تويتر – مواقع الكترونية) 

 

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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