وفاة عشيقة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني

وطن – كشفت مصممة الأزياء المغربية، فضيلة الجادي عن وفاة صديقتها الممثلة الفرنسية جانين بوليت فيريت المعروفة بإسم ايشيكا شورو. وهي عشيقة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني حينما كان وليا للعهد.

وفاة الممثلة الفرنسية جانين بوليت فيريت المعروفة بإسم ايشيكا شورو إحدى عشيقات الهالك الحسن الثاني الذي كان يحمل لقب "أمير المؤمنين" pic.twitter.com/D4PBzjmn5k — Dr. Ghali_Zber (@ghali_zber) January 27, 2022

ووفقا لما نقلته مجلة “جون آفريك” الناطقة باللغة الفرنسية، فقد توفيت إيشيكا شورو يوم 25 يناير/كانون الثاني الحالي عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقالت إن هذه الممثلة الفرنسية السابقة، كانت تعتبر ضيفًا مميزًا من قبل العائلة المالكة، كانت لها قصة حب رائعة مع الحسن الثاني، عندما كان لا يزال وليًا للعهد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيشيكا شورو، واسمها الحقيقي جانين بوليت فيريت ، قد ولدت في باريس عام 1929. وهي واحدة من النجوم الصاعدة في السينما الفرنسية في الخمسينيات من القرن الماضي وتصدرت عناوين الصحف. بسبب علاقتها الغرامية مع شخصية غير عادية، الأمير مولاي حسن، الحسن الثاني.

وقالت الصحيفة أنهما التقيا في مدينة كان عام 1956. عندما كان الأمير الشاب يتعافى من استئصال اللوزتين، وكانت بلاده المغرب تتفاوض على استقلالها خطوة بخطوة. حيث كان كلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا.

وأوضحت أن المسافة والسلطة لم تفرق بين العاشقين. على العكس تماما، حتى أن “الحسن الثاني” أعطى تعليمات للسفارة المغربية في باريس: “إذا لزم الأمر، يجب أن يتم استقبال إيشيكا شورو في أي وقت وأن توفر لها خدمة دبلوماسية”.

وتذكر المجلة، أن “الحسن الثاني” كان يرسل لها مجموعة من الهدايا كل أسبوع من معجنات مغربية ومجوهرات تقليدية وغيرها من الأشياء الزخرفية المصنوعة يدويا.

وقررت عشيقة الملك المغربي التخلي عن السينما وانتقلت إلى الرباط بالقرب من “أميرها”. وتسببت العلاقة بضجة كبيرة، وقيل إن محمد الخامس استدعى “الحسن الثاني” وخيره بين عشيقته الفرنسية و”العرش”.

وتحولت العلاقة بينهما من “حب” إلى “صداقة” على مر السنين، ورفضت بشكل دائم نشر مذكراتها.

(المصدر: تويتر – وطن)