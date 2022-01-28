“هالك إيران” في مواجهة شرسة مع الرجل الأكثر رعباً في العالم .. من ينتصر!؟

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مقابلة حصرية أجرتها مع الرجل الأكثر رعباً في العالم العملاق البريطاني مارتن فورد الذي وعد بتقديم نزال ملحمي لن ينساه المشجعون وذلك ضد الإيراني سجاد غريبي الملقب “هالك إيران”.

وبحسب ترجمة وطن، نقلا عن الصحيفة، تعهد مارتن فورد، الرجل الأكثر رعبا في العالم، بتقديم عرض لجمهوره يقوم فيه بسحق الإيراني نزال غريبي في مواجهة ملاكمة بينهما من الوزن الثقيل. داعيا منافسه أولاََ على التصرف كرجل بالغ وناضج.

وسيلتقي فورد، البالغ من العمر 39 عامََا، بالبطل الإيراني سجاد غريبي في حلبة Arena في الثاني من شهر أبريل، في مقابلة من الوزن الثقيل وُصفت “بالأعنف في تاريخ هذه الرياضة”.

مؤهلات البطل البريطاني

لا يمتلك فورد أو غريبي أي خبرة سابقة في القتال في حلبة الملاكمة. إلا أن لاعب كمال الأجسام البريطاني لديه تكوين معمق في فنون القتال المختلطة.

لفورد نجاحات سينمائية ودوره كمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي هي عوامل جعلته نجمًا عالميًا معروفًا.

إلا أنه يتطلع في الوقت الحالي إلى إضافة هذا الإنتصار إلى سجله الحافل بالمعارك القتالية.

وفي مقابلة أجراها مع الصحيفة، توقع ليلة صعبة بالنسبة لمنافسه الإيراني البالغ من العمر 30 عامًا.

قال فورد في هذا السياق: “أعتقد أن هذه المعركة ستؤثر عليه. وإذا ماكان لي تنبؤ فإنني أتوقع أنه سوف يخرج مشحونًا رافعا يديه عالياً، محاولا حصري في الزاوية.”

متابعا “إذا ما حاولت السيطرة عليه عليه فذلك سيجعل الصراع رديئًا وقبيحًا للغاية وهو أمر متوقعا تقريبًا. بالنسبة لي، بوصفي رياضيًا وشخصًا حازمًا ومركّزًا تمامًا. أريد أن أقدم عرضًا يقدر من خلاله الناس أنني عملت من أجل ذلك.”

ومضى قائلًا: “يمكنني أن أثبت أنني أعرف ماذا أفعل. سأُبين لهم حركاتي وسأظهر لهم كيف أتحرك بدقة وكيف أحرك قدماي.”

كما اعترف فورد للصحيفة أنه غيّر حميته الغذائية المعتمدة على نسبة عالية من البروتين والدهون إلى نظام غذائي يعتمد على الكربوهيدرات. لكنه لا يزال يستهلك ما بين 5500 و 7000 سعرة حرارية في اليوم للحفاظ على هيكله.

كيف يستعد الإيراني سجاد غريبي للمعركة؟

مثل فورد، قام الإيراني بدوره بتحميل صور ومقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب، لكن المنشور الأخير الذي شاركه وهو يصارع ويقاتل أربعة رجال خلف نتائج عكسية لدى مشجعيه الذين هاجموا طريقته المشكوك فيها.

وعند سؤاله عما إذا كان قد قام بتحليل هذا المقطع الفيديو، أجاب فورد ضاحكا “بصراحة، لا شيء للتحليل.”

متابعا “إما أنه عبقري أو أحمق وأنا بنسبة 95 بالمئة مع الرأي الثاني. لا يمكن لأي شخص أن يتهيأ لمثل هذا القتال خلال مليون سنة.”

مواصلا بالقول “لذلك فهو إما أنه قام بنشر هذا المحتوى محاولا خداعي ومدعيا أنه لا يتدرب بطريقة جيدة أو أنه يعتقد بصدق أن الطريقة التي سيعتمدها تتمثل في الضرب بعنف شديد على المعدة.”

وأضاف “في كلتا الحالتين، لا فرق على الإطلاق بالنسبة لي. وإذا كنتَ ستُقاتله – سأراهن عليك كما إنه لا يخيفني على الإطلاق.”

كما أكد فورد للصحيفة إن التحضير لهذه المعركة يسير بشكل جيد معه.

(المصدر: dailystar)