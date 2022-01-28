موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا 2022

وطن- يلتقي منتخب تونس أمام نظيره بوركينا فاسو مساء يوم السبت، في منافسات دور الربع النهائي. من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 على أرض ملعب “رومدي اديجا”.

موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2022

وستنطلق المواجهة العربية الأفريقية القوية بين منتخب تونس .”نسور قرطاج” وبوركينا فاسو ” الأحصنة”، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر عند الساعة العاشرة. مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة في كأس أمم أفريقيا 2022

وستبث المباراة القوية بين تونس وبوركينا فاسو عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1″” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

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التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة منتخب تونس. ” نسور قرطاج” أمام منافسه بوركينا فاسو ” الأحصنة” عبر شبكة قنوات beIN SPORTS””، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب تونس

وسيدخل المدرب التونسي منذر الكبير المواجهة الحاسمة بتشكيلة أساسية متوقعة أم بوركينا فاسو من أجل التأهل والصعود إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، حيث سيكون في حراسة المرمى بشير بن سعيد.

معلول في تدريبات منتخب تونس استعدادا للقاء المقبل في الأمم الأفريقية pic.twitter.com/H34C7tIGN4 — El-Ahly.com (@ElAhlycom) January 14, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، محمد دراغر، بلال العيفة، منتصر الطالبي، علي معلول، أما في وسط التشكيلة سيأتي كلاً من: عيسى ليدوني، إلياس سخيري، نعيم السليتي، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، يوسف المساكني، وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري.

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مران منتخب تونس إستعداداً لمواجهة بوركينا فاسو 🦅🇹🇳 📸 @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/BIir6w2flD — كورة بالعربي ⚽ (@korabelarabi) January 27, 2022

تشكيلة منتخب بوركينا فاسو

وسيلعب المدرب البوركيني كامو مالو بتشكيلة أساسية متوقعة في المواجهة الصعبة أمام منتخب تونس، حيث سيكون في حراسة المرمى كواكو هيرفي كوفي.

جانب من تدريبات نسور قرطاج 🦅 قبل مواجهة بوركينا فاسو في دور ربع النهائي. #TeamTunisia pic.twitter.com/kTS3zQr6UE — عالم الكاف (@CAF_2021) January 25, 2022

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كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: ستيف ياغو، إدموند تابسوبا، عيسى كابوري، سومايلا واتارا، وفي خط الوسط سيكون ثلاثي اللاعبين، بلاتي توريه، أداما غيرا، حسان باندى، دانغو واتارا، غوستافو سانغاري، وسيكون في هجوم الفريق اللاعب بيرتراند تراورى كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)