موعد مباراة الكاميرون وغامبيا في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

وطن – يستعد أصحاب الأرض منتخب الكاميرون لخوض المباراة أمام غامبيا. مساء يوم السبت، في دور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “جابوما”.

موعد مباراة الكاميرون وغامبيا في كأس أمم أفريقيا 2022

وستقام المواجهة بين البلد المستضيف الكاميرون وغامبيا في تمام الساعة. السادسة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السابعة مساءً.

سلبية نتيجة المسحة الطبية لجميع لاعبي منتخب غامبيا قبل مواجهة منتخب الكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 #TeamGambia | #AFCON2021 pic.twitter.com/4mv2jfZqPw — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) January 28, 2022

بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة. الثامنة مساءً، أما بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة الكاميرون وغامبيا عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين في البطولة الأفريقية عبر قناة “beIN SPORTS MAXHD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على المباراة

كما ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الكاميرون وغامبيا عبر شبكة. “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي رؤوف خليف، خليل البلوشي.

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تشكيلة منتخب الكاميرون

وسيلعب المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو بتشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة منتخب غامبيا، حيث سيكون في حراسة المرمى أندريه أونانا.

#ECHOSDELATANIERE 🇨🇲🦁 Ambiance dans le bus des #LionsIndomptables en route pour le stade Japoma où ils s'entraîneront tout à l'heure pour préparer le match contre la Gambie pour le compte des quarts de finale de la #CANTOTALENERGIE2021. #GoLions#LetsRoarTogether pic.twitter.com/SqCZBFdTN6 — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) January 27, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: نوهو تولو، مايكل نغادجوي، جان كارك كاستيليتو، كولينز فاي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، كارل إكامبي، أندريه أنجيسا، مارتين هونجلا، مومي نغامالو، وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثنائي، فينسنت أبو بكر، إريك تشوبو موتينغ.

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تشكيلة منتخب غامبيا

وسيدخل المدرب البلجيكي توم سينتفيت في تشكيلة أساسية. متوقعة أمام نظيره صاحب الأرض الكاميرون، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بابوكار غاي.

The Gambia Football Federation is pleased to announce that Team Gambia, this morning, did their prematch Covid19 tests at the Team's Best Western Plus Hotel in Douala. All 27 players and staff tested negative and thus everyone is available for the biggest match on Saturday pic.twitter.com/gVPSsGBGXM — Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) January 27, 2022

كما وفي دفاع تشكيلة الفريق كلاً من: داودا نجوم، جيمس جوميز، عمر كولي، بامودو جاغني، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، يوسوفا بوب، سيلمان مريح، أبلي جالو، مودو بارو، إبريما داربوي، وفي هجوم الفريق سيكون اللاعب موسى بارو كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)