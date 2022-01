موعد مباراة الكاميرون وغامبيا في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

وطن – يستعد أصحاب الأرض منتخب الكاميرون لخوض المباراة أمام غامبيا. مساء يوم السبت، في دور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “جابوما”.

وستقام المواجهة بين البلد المستضيف الكاميرون وغامبيا في تمام الساعة. السادسة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السابعة مساءً.

بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة. الثامنة مساءً، أما بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

اقرأ المزيد: موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا 2022

وستنقل مباراة الكاميرون وغامبيا عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين في البطولة الأفريقية عبر قناة “beIN SPORTS MAXHD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الكاميرون وغامبيا عبر شبكة. “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي رؤوف خليف، خليل البلوشي.

اقرأ المزيد: رياض محرز وزوجته الشقراء تايلور يقضيان شهر العسل في جزر المالديف (صور)

وسيلعب المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو بتشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة منتخب غامبيا، حيث سيكون في حراسة المرمى أندريه أونانا.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: نوهو تولو، مايكل نغادجوي، جان كارك كاستيليتو، كولينز فاي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، كارل إكامبي، أندريه أنجيسا، مارتين هونجلا، مومي نغامالو، وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثنائي، فينسنت أبو بكر، إريك تشوبو موتينغ.

اقرأ المزيد: شاهد تعليق “أبو تريكة” على تألق المغربي أشرف حكيمي مع أسود الأطلس

وسيدخل المدرب البلجيكي توم سينتفيت في تشكيلة أساسية. متوقعة أمام نظيره صاحب الأرض الكاميرون، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بابوكار غاي.

The Gambia Football Federation is pleased to announce that Team Gambia, this morning, did their prematch Covid19 tests at the Team's Best Western Plus Hotel in Douala. All 27 players and staff tested negative and thus everyone is available for the biggest match on Saturday pic.twitter.com/gVPSsGBGXM

— Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) January 27, 2022