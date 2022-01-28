رياضة

موعد مباراة الكاميرون وغامبيا في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
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مباراة الكاميرون وغامبيا في منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 watanserb.com
مباراة الكاميرون وغامبيا في منافسات كأس أمم أفريقيا 2022

وطن – يستعد أصحاب الأرض منتخب الكاميرون لخوض المباراة أمام غامبيا. مساء يوم السبت، في دور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “جابوما”.

موعد مباراة الكاميرون وغامبيا في كأس أمم أفريقيا 2022

وستقام المواجهة بين البلد المستضيف الكاميرون وغامبيا في تمام الساعة. السادسة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السابعة مساءً.

بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة. الثامنة مساءً، أما بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة الكاميرون وغامبيا عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين في البطولة الأفريقية عبر قناة “beIN SPORTS MAXHD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على المباراة

كما ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الكاميرون وغامبيا عبر شبكة. “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي رؤوف خليف، خليل البلوشي.

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تشكيلة منتخب الكاميرون

وسيلعب المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو بتشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة منتخب غامبيا، حيث سيكون في حراسة المرمى أندريه أونانا.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: نوهو تولو، مايكل نغادجوي، جان كارك كاستيليتو، كولينز فاي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، كارل إكامبي، أندريه أنجيسا، مارتين هونجلا، مومي نغامالو، وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثنائي، فينسنت أبو بكر، إريك تشوبو موتينغ.

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تشكيلة منتخب غامبيا

وسيدخل المدرب البلجيكي توم سينتفيت في تشكيلة أساسية. متوقعة أمام نظيره صاحب الأرض الكاميرون، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بابوكار غاي.

كما وفي دفاع تشكيلة الفريق كلاً من: داودا نجوم، جيمس جوميز، عمر كولي، بامودو جاغني، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، يوسوفا بوب، سيلمان مريح، أبلي جالو، مودو بارو، إبريما داربوي، وفي هجوم الفريق سيكون اللاعب موسى بارو كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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