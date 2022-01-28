“مهزلة خريجي جامعة صحار” تشعل تويتر في سلطنة عمان.. ما الذي حدث؟!

وطن – أثار إعلان جامعة صحار في سلطنة عمان عن تفاصيل حفل التخرج لخريجي العام الدراسي 2019/2020 وخريجي عام 2020/2021 موجة غضب عارمة ضد الجامعة على مواقع التواصل.

وكانت لجنة حفل التخرج بالجامعة قد أصدرت إعلانها بخصوص الحفل. الذي تقرر إقامته يومي 16 و17 فبراير/شباط المقبل.

إلا أن الصدمة كانت حينما اكتشف خريجي جامعة صحار بأن الحفل سيكون افتراضيا. مع إجبار كل من يريد المشاركة بدفع تكاليف زي التخرج.

وتعبيرا عن الغضب، دشن الناشطون عبر موقع “تويتر” وسما بعنوان: ” #مهزله_خريجين_جامعه_صحار”، ليحتل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطة. صبوا فيه جام غضبهم على إدارة الجامعة، مستنكرين حرمان الخريجين من إقامة حفل طبيعي حتى لو تم تأجيله لأي موعد مناسب.

واعتبر أحد المغردين، أن إقامة الحفل بهذه الطريقة، لا يعني إلا ان الهدف من إقامته “مادي”.

وقال المغرد “إسحاق الهاشمي” معبرا عن تضامنه مع الخريجين: “بصراحة اتفق مع الطلاب، تعبوا وكدوا وفرحة التخرج يلها طعمها وطابعها الخاص لدى الطلاب. سنوات ما بين تعب ونكد وفرح وارهاق وقلق وغيرها لا تكتمل الا بفرحة تخرج على مسرح. حقهم يطالبوا بحفل حضوري. انا معاهم وفي صفهم.”

بصراحة اتفق مع الطلاب، تعبوا وكدوا وفرحة التخرج يلها طعمها وطابعها الخاص لدى الطلاب. سنوات ما بين تعب ونكد وفرح وارهاق وقلق وغيرها لا تكتمل الا بفرحة تخرج على مسرح. حقهم يطالبوا بحفل حضوري. انا معاهم وفي صفهم. #مهزله_خريجين_جامعه_صحار — اسحاق الهاشمي (@is00q) January 28, 2022

في حين قال المغرد “إبراهيم الرواحي”: “الأسف حتى ابسط حقوق الخريج من بعد سنوات التعب والاجتهاد مالها تقدير وتكريم قرار غير صائب من إدارة الجامعة واخذ جائحة كرونا السبب.”

#مهزله_خريجين_جامعه_صحار

الأسف حتى ابسط حقوق الخريج من بعد سنوات التعب والاجتهاد مالها تقدير وتكريم

قرار غير صائب من إدارة الجامعة

واخذ جائحة كرونا السبب… — lBRAHIM_AlRAWAHI (@ALRAWAHI___) January 28, 2022

من جانبه، قال المغرد “سالم المعمري”: “إنّ هذهِ الجامعةَ _ لا شكرَ اللهُ سعيَها _ جامعةٌ للمالِ فقط،،، أما غيرُ ذلك فلا يُذكر لها.”

إنّ هذهِ الجامعةَ _ لا شكرَ اللهُ سعيَها _ جامعةٌ للمالِ فقط،،، أما غيرُ ذلك فلا يُذكر لها..#مهزله_خريجين_جامعه_صحار — سالم المعمري👑 (@almamari_s_) January 28, 2022

وسخر المغرد “عائش” من الإعلان بالقول: “مقصدكم واضح من لمّا خليتوه شهر ٢ والإعلان كان شهر١٢.. فكّر نفر مافي معلوم”.

مقصدكم واضح من لمّا خليتوه شهر ٢ والإعلان كان شهر١٢..

فكّر نفر مافي معلوم😃 #مهزله_خريجين_جامعه_صحار — عَــائِــشُ🌿 (@miss11AH) January 28, 2022

بينما قال المغرد “جهاد” ناصحا الجامعة بالقول: “ترا ماشي طالب بيفرح و بيطرش صوره عشان يتخرج ذا التخرج الافتراضي بالعقل و المنطق وش طعم التخرج اذا ما كان حضوري!!! حوش مراكضين قبل الناس تعلنوا التخرج ! استهدوا بالله و عيدوا النظر ف قراركم”.

ترا ماشي طالب بيفرح و بيطرش صوره عشان يتخرج ذا التخرج الافتراضي بالعقل و المنطق وش طعم التخرج اذا ما كان حضوري!!! حوش مراكضين قبل الناس تعلنوا التخرج ! استهدوا بالله و عيدوا النظر ف قراركم #مهزله_خريجين_جامعه_صحار — ﮼جِهاد (@jiiax6) January 27, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)