الهدهد

“مهزلة خريجي جامعة صحار” تشعل تويتر في سلطنة عمان.. ما الذي حدث؟!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
خريجي جامعة صحار watanserb.com
موجة غضب عارمة ضد جامعة صحار على مواقع التواصل الاجتماعي

وطن – أثار إعلان جامعة صحار في سلطنة عمان عن تفاصيل حفل التخرج لخريجي العام الدراسي 2019/2020 وخريجي عام 2020/2021 موجة غضب عارمة ضد الجامعة على مواقع التواصل.

وكانت لجنة حفل التخرج بالجامعة قد أصدرت إعلانها بخصوص الحفل. الذي تقرر إقامته يومي 16 و17 فبراير/شباط المقبل.

إلا أن الصدمة كانت حينما اكتشف خريجي جامعة صحار بأن الحفل سيكون افتراضيا. مع إجبار كل من يريد المشاركة بدفع تكاليف زي التخرج.

وتعبيرا عن الغضب، دشن الناشطون عبر موقع “تويتر” وسما بعنوان: ” #مهزله_خريجين_جامعه_صحار”، ليحتل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطة. صبوا فيه جام غضبهم على إدارة الجامعة، مستنكرين حرمان الخريجين من إقامة حفل طبيعي حتى لو تم تأجيله لأي موعد مناسب.

واعتبر أحد المغردين، أن إقامة الحفل بهذه الطريقة، لا يعني إلا ان الهدف من إقامته “مادي”.

وقال المغرد “إسحاق الهاشمي” معبرا عن تضامنه مع الخريجين: “بصراحة اتفق مع الطلاب، تعبوا وكدوا وفرحة التخرج يلها طعمها وطابعها الخاص لدى الطلاب. سنوات ما بين تعب ونكد وفرح وارهاق وقلق وغيرها لا تكتمل الا بفرحة تخرج على مسرح. حقهم يطالبوا بحفل حضوري. انا معاهم وفي صفهم.”

في حين قال المغرد “إبراهيم الرواحي”: “الأسف حتى ابسط حقوق الخريج من بعد سنوات التعب والاجتهاد مالها تقدير وتكريم قرار غير صائب من إدارة الجامعة واخذ جائحة كرونا السبب.”

من جانبه، قال المغرد “سالم المعمري”: “إنّ هذهِ الجامعةَ _ لا شكرَ اللهُ سعيَها _ جامعةٌ للمالِ فقط،،، أما غيرُ ذلك فلا يُذكر لها.”

وسخر المغرد “عائش” من الإعلان بالقول: “مقصدكم واضح من لمّا خليتوه شهر ٢ والإعلان كان شهر١٢.. فكّر نفر مافي معلوم”.

بينما قال المغرد “جهاد” ناصحا الجامعة بالقول: “ترا ماشي طالب بيفرح و بيطرش صوره عشان يتخرج ذا التخرج الافتراضي بالعقل و المنطق وش طعم التخرج اذا ما كان حضوري!!! حوش مراكضين قبل الناس تعلنوا التخرج ! استهدوا بالله و عيدوا النظر ف قراركم”.

(المصدر: تويتر – وطن)

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى