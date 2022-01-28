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“عاوزين نرقص عشان ندّفى” .. عمر كمال يرقص مع فتاة أمام آلاف في السعودية!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
عمر كمال يرقص مع فتاة في السعودية watanserb.com
عمر كمال يرقص مع فتاة على المسرح في حفل بالسعودية

وطنأحيا الفنان المصري عمر كمال حفلاً غنائياً في السعودية، ونشر عبر حسابه في فيسبوك، لقطاتٍ من الحفل، حيث ظهر يرقص مع فتاة أمام آلاف من الحضور .

وفي أحد المقاطع، ظهرت فتاة ترقص مع عمر كمال على المسرح، وهو يغني أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”، ووجه حديثه للجمهور قائلاً: “اللى مراحشى السعودية وغنا .. مشافش دلع و أتهنا”.

ومجدداً تعمّد عمر كمال التغيير في كلمات اغنيته من “أشرب خمور وحشيش” إلى “أشرب تمور وحليب”.

وفي مقطع آخر نشره عمر كمال، قال للجمهور: “عاوزين نرقص عشان ندّفى”.بينما كانت الفتاة تواصل رقصها إلى جانبه على المسرح . فيما اشار الى أن عدد الحضور وصل الى 20 ألفاً، ودرجات الحرارة أقلّ من عشر درجات مئوية .

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يشار الى أنّ تعاقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع مطربي المهرجانات لإحياء حفلات غنائية في موسم الرياض.

(المصدر: صفحة عمر كمال على فيسبوك – وطن)  

 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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