“عاوزين نرقص عشان ندّفى” .. عمر كمال يرقص مع فتاة أمام آلاف في السعودية!

وطن – أحيا الفنان المصري عمر كمال حفلاً غنائياً في السعودية، ونشر عبر حسابه في فيسبوك، لقطاتٍ من الحفل، حيث ظهر يرقص مع فتاة أمام آلاف من الحضور .

وفي أحد المقاطع، ظهرت فتاة ترقص مع عمر كمال على المسرح، وهو يغني أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”، ووجه حديثه للجمهور قائلاً: “اللى مراحشى السعودية وغنا .. مشافش دلع و أتهنا”.

ومجدداً تعمّد عمر كمال التغيير في كلمات اغنيته من “أشرب خمور وحشيش” إلى “أشرب تمور وحليب”.

وفي مقطع آخر نشره عمر كمال، قال للجمهور: “عاوزين نرقص عشان ندّفى”.بينما كانت الفتاة تواصل رقصها إلى جانبه على المسرح . فيما اشار الى أن عدد الحضور وصل الى 20 ألفاً، ودرجات الحرارة أقلّ من عشر درجات مئوية .

يشار الى أنّ تعاقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع مطربي المهرجانات لإحياء حفلات غنائية في موسم الرياض.

(المصدر: صفحة عمر كمال على فيسبوك – وطن)