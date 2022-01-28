عبد الصمد الزلزولي يعود إلى برشلونة الرديف بأمر من تشافي

وطن – أعطى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الضوء الأخضر بالاستغناء. عن خدمات النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي من التواجد مع الفريق الأول للنادي، والعودة مجدداً إلى صفوف فريق برشلونة الرديف بعد مشاركته في 12 مباراة في منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

عبد الصمد الزلزولي وتعليمات تشافي

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي. عاد من جديد إلى صفوف فريق برشلونة الرديف، بعد خوضه 12 مباراة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي.

#FCB 🔵🔴 💥 Abde ha entrenado con el filial este jueves y, salvo sorpresa, ayudará al cuadro de Barjuan ante el Castilla el sábadohttps://t.co/6q78oHNE40 — Diario SPORT (@sport) January 27, 2022

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن المدرب تشافي هيرنانديز قد أعطى الضوء الأخضر. للاستغناء عن المغربي عبد الصمد الزلزولي لصالح فريق برشلونة الرديف، الذي يستعد لمواجهة قوية أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد الرديف في مباراة قمة الكلاسكيو الإسباني للشباب.

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ويستعد فريق برشلونة لمواجهة صعبة قادمة أمام حامل اللقب السابق. فريق أتلتيكو مدريد في قمة الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز.

عبد الصمد الزلزولي وبرشلونة

وشارك المغربي الزلزولي للمرة الأولى مع الفريق الأول للفريق الكتالوني. أمام نظيره ألافيس في ال30 من شهر أكتوبر العام الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

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كما وارتدى اللاعب قميص برشلونة لمدة ثلاثة شهور تمكن من خلالها من المشاركة مع الفريق الأول في ال12 مباراة في المسابقات المختلفة المحلية، كان 10 مباريات منها في الدوري الممتاز، واستطاع من خلالها من إحراز الهدف الوحيد مع الفريق الأول.

"سبورت": تدرب عبد الصمد الزلزولي مع اليوم مع الفريق الرديف ومن المتوقع أن يلعب في الكلاسيكو المصغر ضد ريال مدريد كاستيا.@sport pic.twitter.com/ifRwMgQXAg — C U L E S (@ArabCules) January 27, 2022

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وكان المغربي عبد الصمد الزلزولي قد رفض الالتحاق ببعثة منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون، بعد قرار استدعائه من قبل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش الذي يقدم النتائج الإيجابية مع أسود الأطلس.

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ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق كبير المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 50 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سبورت)