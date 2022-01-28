صورة محمد رمضان يحتضن دينا الشربيني تشعل المواقع .. ما قصتها؟!

وطن – نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه في انستغرام، صورة، جمعته بالفنانة دينا الشربيني، من كواليس “مسلسل المشوار”، الذي سيعرض في رمضان 2022.

وظهر محمد رمضان يحتضن دينا الشربني وطفلاً آخر، وبدا أنّهما يبكيان، وعلّق بالقول: “ماهر وورد و رحيم من تصوير مسلسل المشوار. رمضان يجمعنا. ثقة في الله نجاح”.

“مسلسل المشوار”

مسلسل المشوار بطولة النجوم: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال. اضافة الى: صبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.

والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج محمد السعدي.

انطلق تصوير “المشوار” يوم الجمعة 26 نوفمبر. وذلك بإحدى فيلل جاردن سيتي بالقاهرة.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، قال في تصريح خاص لـموقع “مصراوي“: “هناك مشاهد عديدة للمطاردات. ويتم حاليا تصويرها في مناطق عديدة داخل الجيزة، ومنها منطقة شبرامنت”.

كما ذكر: “نظرا للمجهود الكبير الذي بذله الفنان محمد رمضان، قامت الشركة المنتجة والمخرج محمد ياسين، بضم دوبلير له. للمشاركة في بعض مشاهد المطاردات. وهو حسام اللمبي الذي شارك من قبل ضمن المجاميع، والفنانيبن المساعدين، في مسلسلات عديدة، ومنها (موسى) و(البرنس)”.

وعن شخصية الفنان محمد رمضان بمسلسل “المشوار”؛ قال المصدر: “كل المتاح حاليا، هو أنه يقدم شخصية سائق تاكسي، ويدعى (ماهر)، ويمر بمواقف ما، تفرض عليه أن يكون مطاردا من الشرطة. ومعه زوجته (ورد)، وتؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني”.

وخلال حضورها حفل توزيع جوائز joy awards؛ كشفت دنيا الشربيني تفاصيل مسلسل “المشوار” مع محمد رمضان.

وقالت: “مسلسل حلو أوي، قصته حلوة، يا رب يعجب الناس، مسلسل متعب وفيه سفر كتير ودي تالت حاجة ليا مع محمد ياسين، بحبه جدا والشغل معاه ممتع”.

(المصدر: انتسغرام – مصراوي)