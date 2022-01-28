(شاهد) روبي تظهر في موسم الرياض بفستان بحمالة واحدة وسعره خيالي!

تألقت الفنانة المصرية روبي، في حفل Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، بفستان أسود جريء بسعر رآه البعض خيالياً.

حمالة واحدة

وارتدت روبي في الحفل، فستاناً أسود من خامة سيكوين وبحمالة واحدة من اللؤلؤ ومزين بوردة فضية لامعة. وفتحة كبيرة في المنتصف تكشف الساقين.

وتبين أن الفستان من تصميم دار أزياء Balmain ويصل سعره إلى 4095 دولار، أي ما يتجاوز 64 ألف جنيه.

وأقيمت مساء أول أمس الخميس، النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز Joy Awards، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما شارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما. بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

رقصة عالمية

وعودة إلى روبي، لم تكتف الفنانة المصرية بحفلها ليلة رأس السنة، وما قدمته من وصلات رقص للجمهور، وقامت بتهنئة جمهورها بالعام الجديد بوصلة جديدة.

ونشرت روبي فيديو قبل أسابيع عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي نفس الفستان الذي ارتدته في حفلها الأخير. وهو أسود قصير أوف شولدر، بتصميم لامع مميز لدى الرقبة.

وأدت روبي وصلة رقص على أغنية Love Nwantiti الشهيرة، للمغنى النيجيري العالمي CKay.

وكتبت الفنانة في تعقيبها على الفيديو: “سنة سعيدة عليكم جميعاً”.

رقص وتعري

وأشعلت الفنانة المصرية حفل رأس السنة بملابسها الجريئة ورقصها بحماسة مع مجموعة فتيات بإطلالة أيضاً جريئة.

ونشرت روبي عدة فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها على “انستجرام”، للحفل الذي ارتدت به فستاناً أسود قصير، عاري الصدر بشكل ملفت.

واستكملت الفنانة إطلالتها بحذاء ذهبي برباطات طويلة ملتفة على ساقها، وتركت شعرها القصير منسدلاً.

كما ظهرت روبي في إحدى اللقطات وهي تضع طربوشاً على رأسها وترقص به للجمهور.

بينما أدت الفنانة مجموعة من أشهر أغانيها وسط رقصها مع فرقة فتيات ارتدين هوت شورت وتيشرت جريئ باللون الأسود أيضاً.

أزمة “الهشك بشك”

في سياقٍ منفصل، فوجئ متابعو روبي بحذفها أغنيتها الجديدة “الهشك بشك” من على قناتها على يوتيوب، بعد طرح برومو الأغنية قبل ذلك بأيام.

وأغنية “الهشك بشك” من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي. وتوزيع أماديو، وهندسة صوت ماهر صلاح.

أما عن السبب في حذف روبي للأغنية من على قناتها على يوتيوب، هو أن المطربة ساندي تتواجد حاليا في فرنسا لتصوير تلك الأغنية فيديو كليب مع المنتج وليد منصور. واختارت لها اسما آخر “في ال لاا لاا لاا لاا”.

المصدر: (وطن – متابعات)