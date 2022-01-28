سلاح سري لـ”بوتين” في نزاع أوكرانيا الذي يلوح في الأفق (صور)

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار dailystar” البريطانيّة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف عن “سلاح سري” في صراعه الذي يلوح في الأفق مع أوكرانيا، وهنّ مجندات يضعن أحمر الشفاه وطلاء الأظافر.

وتضم قوات الرئيس الروسي التي يزيد قوامها عن مليون جندي ما يصل إلى 160 ألف امرأة يتم تشجيعهن على التباهي بأنوثتهن.

حتى أن وزارة دفاع بوتين تنظم مسابقة جمال سنوية تحكم عليهن من خلال مظهرهن ومهاراتهن في ساحة المعركة.

في حدث العام الماضي، وفق ترجمة وطن، طبقت القوات “كل أنواع الطلاء المموه على وجوههم . النجوم والأعلام والألوان الزاهية”.

شاركت النساء أيضًا في رياضة الرماية، باستخدام بنادق AK-47.

على الرغم من أن بوتين يمنع مجنداته من القتال اليدوي على خط المواجهة. إلا أنه بإمكانهن تقديم أدوار داعمة رئيسية في الغزو.

من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي في وقت لاحق اليوم في محاولة لدرء الصراع.

يأتي ذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة طلب بوتين بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه لن يتنازل عن حقوق أوكرانيا في السيادة وأن يكون جزءًا من التحالفات الأمنية.

في غضون ذلك، كشف بوتين عن غواصته النووية المرعبة التي يبلغ طولها 604 قدمًا “قاتلة المدينة” وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما ورد يبلغ حجم الغواصة ضعف حجم غواصات البحرية الملكية وقد تم إنشاؤها خصيصًا لحمل طوربيدات “بوسيدون” القاتلة.

أعطاها مصمموها تصميمًا خفيًا. على الرغم من حجمها الضخم، وهي قادرة على الإبحار في أي مكان في العالم.

يقال إن طوربيدات بوسيدون ذات رؤوس نووية وموجهة بواسطة ذكاء اصطناعي قادر على إحداث دمار في الهدف المقصود.

لا تزال التوترات محتدمة بين روسيا وأوكرانيا حيث رفضت الولايات المتحدة مطلب روسيا بمنع جارتها من الانضمام إلى الناتو.

(المصدر: ديلي ستار dailystar)