رهف القنون تستعرض مؤخرتها بصورة فاضحة!

وطن – لا تتوقف الشابة السعودية رهف القنون عن إثارة الجدل بصورها الجريئة، التي تنشرها على مواقع التواصل الإجتماعيّ، والتي يرى فيها الجمهور تجاوزاً للخطوط الحمراء.

أحدث تلك الصور التي نشرتها رهف القنون، التقطتها وهي تستعرض مؤخرتها أمام مرآة منزلها، وهي الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين .

وظهرت رهف القنون في الصورة مرتديةً بنطالاً طويلاً، لكنّه يكشف مفاتنها؛ نظراً لأنّه ضيّق.

ومؤخراً، أثارت القنون جدلاً واسعاً بطلبها لمتابعيها، والذي اعترفت خلاله بمثليتها الجنسية.

وأعادت رهف القنون نشر رسالة عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام” جاء فيها: “من المهم وجود إمرأة أخرى في حياة كل إمرأة. من دون غيرة ولا كراهية”.

كما تابعت: “فقط لمشاركة عبارات الحب والإهتمام. والشعور بأنه لا يوجد مثيل لك في الكون، هذه نوع من الطاقة”.

بينما رأى الناشطون أنه اعتراف صريح من رهف بأنها مثلية جنسياً.

ومؤخراً نشرت رهف صورة فاضحة بالبكيني، واستعرضت خلاله مفاتنها بشكل صريح.

حيث جلست بطريقة خادشة للحياء، وتمسك بصدرها المكشوف. وذلك من أجل تشجيع متابعيها على الاشتراك بصفحتها على الموقع الاباحي الذي تتعامل معه.

وكتب احد المعلقين على صورة رهف القنون -تعتذر وطن عن نشرها احتراماً لمتابعيها- : “تدعو للشفقة. والله اني ارى الندم والضياع والقلق والتشتت في نظراتها وشكلها”.

كما أضاف: “قارنو هيئتها اول ما وصلت كندا ووضعها الحالي لتروى اي درك وصلت. حملت بالزنا. تخلت عن ابنتها. لاشرف ولا هدف ف الحياه ولا طموح . ضياع حتى القاع”.

بينما كتبت أخرى: “حرام عليك تخلين اهلك الكل يتكلم فيهم بسبتك وبنتك وينها. حرام يا رهف الي تسوينه ارجعي توبي تذكري امك واهلك. امنيه الكل نشوفك تبتي لربك واستقري مع بنتك”.

كما تساءلت متابعة: “الحين ذي الحياه الي سعيتي لها. وين الطموح والنجاح وقلتي بسوي وبسوي. ذا طموحك الله يعينك ع نفسك. ويعين اهلك”.

رهف تروج لصفحتها على موقع إباحي بصور جريئة!

وسبق أنّ أثارت السعودية رهف القنون الجدل بنشرها صورة تروج من خلالها لصفحتها على موقع إباحي .

ونشرت رهف القنون الصورة وهي ترتدي زي أرنب معلقة: “الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها”.

و”Only Fans” هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن. حيث يجني مستخدموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)