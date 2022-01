براد بيت يرتبط بمغنية تصغره بـ23 عاماً .. من هي؟! (صور)

وطن – كشفت صحيفة “ذا صن thesun” البريطانية أن النجم العالمي والممثل الأمريكي براد بيت بدأ علاقة حب جديدة بعيدة عن أعين الناس مع المغنية السويدية ليكي لي التي تصغره بــ23 عامََا والتي تقطن على بعد دقائق من منزله في لوس أنجلوس.

وبحسب ترجمة “وطن”، نقلا عن الصحيفة، يبدو أن الثنائي كانا في علاقة منذ فصل الصيف لكنهما تمكنا من البقاء بعيدًا عن أضواء الكاميرا.

تسكن على بعد دقائق من منزله

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: “لقد تمكن براد ولي من التحليق تحت الرادار. أو إخفاء علاقتهما بسهولة شديدة لأنهما جيران.”

ليكي لي، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، هي مغنية سويدية شوهدت مع براد في مطعم Mother Wolf، وهو مطعم جديد افتتح أبوابه مؤخراً.

وأكد مصدر آخر للصحيفة:”أنهما كانا يتناولان الطعام معًا”.

لقد مضى أكثر من خمس سنوات على انفصال براد وأنجلينا. وهؤلاء الإثنان – اللذان كانا ذات مرة أكثر الزوجان الذهبيان – لا يزالان متورطان في طلاق مروع.

تعيش أنجلينا، البالغة من العمر 46 عامًا، أيضًا في المنطقة المجاورة مع أطفالها الستة. أما ليكي فهي تعيش مع ابنها ديون، الذي سيبلغ من العمر ستة أعوام الشهر المقبل.

قواسم مشتركة جمعت الثنائي

على الرغم من الفجوة العمرية، فإن للثنائي براد وليكي بعض القواسم المشتركة. وكلاهما عانا من اضطرابات في حياتهم الخاصة.

إذ عانت ليكي من فقدان والدتها في عام 2017 وقد تم تشخيص إصابتها بورم في المخ بعد ثلاثة أسابيع من ولادة ابنها.

وفي هذا السياق، قال المغنية متحدثة عن تلك الفترة:”كان ذلك العام كله جنوني حقًا عندما تكتشف أنك على وشك الولادة ثم تكتشف بعد أن والدتك على وشك الموت.”

إن علاقة ليكي مع والد إبنها ديون، المنتج الموسيقي جيف باشكر، البالغ من العمر 47 عامًا، بلغت ذروتها أثناء عملهما في ألبوم ” So Sad So Sexy ” إذ كانت تخرج ليكي من الاستوديو كل يوم وهي في حالة صعبة. وهذا ما أدى إلى نهاية علاقتهما قبل أن يتم حتى إصدار الألبوم.

أما براد، البالغ من العمر 58 عامًا، لا يزال غارقاً في مسألة طلاقه من أنجلينا.

بعد الانفصال، قيل إنه كان هناك خلاف بينه وبين ابنه مادوكس، البالغ من العمر 19 عامًا، على متن طائرة خاصة. وفي أعقاب هذا الحادث، تمت تبرئة براد من مزاعم متعلقة بإساءة معاملة أحد أطفاله.

خلفيات متباينة بينهما

في الواقع، إن خلفيات براد ولايكي متباينة إلى حد ما. إذ نشأ براد في ولاية ميسوري الأمريكية وتوجه إلى لوس أنجلوس ليصبح ممثلًا.

اما ليكي، ابنة الموسيقي يوهان زاكريسون، قد درست في 11 مدرسة مختلفة. وعاشت على سفح جبل في البرتغال لمدة خمس سنوات.

عندما كانت شابة وقعت ليكي في حب الرقص بعد مشاهدة مقاطع فيديو لمغنية البوب ​​مادونا والمغني مايكل جاكسون.

وعندما كانت في سن التاسعة عشر، انتقلت ليكي إلى نيويورك، أين قضت وقتها في النوادي الليلة. وانتقالها هذا كانت فرصة حسب قولها لبدء حياة جديدة.

كشفت ليكي أنه في عام 2018 قد فقدت ثلاثة من أصدقائها بسبب إقدامهم على الانتحار.

وقد عادت إلى السويد في سن الـ 21 وعملت كمقدمة رعاية في دار لرعاية المسنين إلى أن عرضت عليها فرقة بيورن إيتلينج المتكونة من بيتر بيورن وجون – إنتاج ألبومها الأول الذي يدعى “Youth Novels”.

“أصبح كل يوم أكثر سعادة منذ ذلك الحين”

قابلت ليكي العديد من المشاهير منهم المغنية ريهانا في حفلة . وقد طالبتها هذه الأخيرة في أن تساعدها في الجولات الفنية التي تقوم بها.

لكن في عام 2015 وأثناء قيامها بجولة لألبومها الثالث “I Never Learn”. ألغت ليكي العديد من الجولات في أستراليا ونيوزيلندا لأسباب صحية واجهتها، بما في ذلك جولاتها مع ريهانا.

على الرغم من أربعة ألبومات ناجحة والأعمال التي جمعتها مع مشاهير مثل Mark Ronson و Kanye West و Drake – عانت ليكي من العديد من المشاكل الصحية وأصيبت في معظم الأوقات بنوبات هلع.

أما براد فقد توقف عن شرب الخمر وبدأ في العيش في حياة أخرى أعقاب انفصاله عن أنجلينا.

وقبل عامين، شكر براد زميله الممثل برادلي كوبر على مساعدته في التخلص من إدمان الكحول قائلا: “كل يوم أشعر بسعادة منذ توقفي عن شرب الكحول”.

ما صحة ما يتداول من أخبار حول علاقة براد بليكي؟

صفحة “deux moi” التي تهتم بأخبار المشاهير في موقع التواصل الإجتماعي هي الأول من أفاد بأن الشائعات بدأت من مسقط رأس ليكي في السويد.

ثم في الأسبوع الماضي، أفادت الصفحة نفسها بأن أحد المرشدين رصد براد مع المغنية السويدية في مطعم Mother Wolf.

في شهر ديسمبر، قال مصدر لمجلة يو إس ويكلي الأمريكية إن براد كان مستعدًا “للعثور على ذلك الشخص المميز ليكون معه على المدى الطويل.”

ومنذ انفصاله عن انجلينا، واعد براد في عام 2019 عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي، وكان قد التقى بها في حفلة في برلين في عام 2019 بعد العرض الأول لفيلمه Once Upon a Time in Hollywood، واستمرت علاقتهما لنحو سنة.

هل أنجلينا تواعد أحدََا؟

أما أن أنجلينا فقد تدافقت شائعات حولها عن أنها تواعد المغني الكندي ذي ويكند البالغ من العمر 31 عامًا. إذ تم رصدهما معًا في عدة مناسبات.

وقد غذى ذي ويكند، الفائز بجائزة جرامي هذه الشائعات هذا الشهر من خلال مقطع في أغنية من ألبومه الجديد “Dawn FM” يقول فيه “صديقتي الجديدة هي نجمة سينمائية.”

(المصدر: thesun – ترجمة وطن)