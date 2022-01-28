إنجي خوري تستفز السعوديين بهذا الخبر بعد أزمة الفيلم الإباحي! (فيديو)

وطن – أثارت المشهورة السورية إنجي خوري، جدلاً واسعاً بأول قرار اتخذته بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها.

زيارة أم دعوة رسمية؟

وظهرت إنجي خوري بفيديو عبر حسابها على “سناب شات”، أعلنت خلاله عن تواجدها قريباً في السعودية.

وقالت إنجي: “عن قريب راح إطلع على السعودية”.

انجي خوري : قريبا رايحه زيارة ل السعودية .. pic.twitter.com/BUwyDNxVJ7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 28, 2022

ولم تحدد السورية المثيرة للجدل، هدفها من الزيارة وما إذا كانت بدعوة رسمية أم لا.

سعوديون غاضبون

لكن تعليقات الناشطين جاءت كالتالي: “مثلها مثل اللي يجون وننتظر تكريمها من قبل سعادة المستشار”.

وكتب آخر: “ماتقدر تجي الا بدعوه رسميه او زيارة عمل لانها من الدول اللي ممنوع تاخذ فيزا سياحة”.

بينما تمنى آخر أن يتم منع إنجي من دخول السعودية قائلاً: “يارب يمنعوها”.

وعلقت ناشطة ساخرة: “خشي خشي كلهم جوة أصلا”.

وسخر آخر معقباً: “ابشري راح يفرشون لك الارض فرش وسيارة مرسيدس موديل السنه واقامة مجاني ف افخم فندق والكل راح يمشي تحت رجولك”.

صورة جريئة

هذا وقد نشرت إنجي صورة جريئة لها تكشف عن جزء حساس من صدرها، معقبة: “لو شو ماعملتوا هالمرة ما راح تكسروني”.

وأرفقت إنجي الصورة بإيموجي يد يعمل علامة إيحائية خارجة.

هذا وقد خرجت إنجي خوري، في مقطع فيديو تنفي فيه صحة المقطع الإباحي المتداول زاعمة انه “مركب”.

لست أنا

وزعمت إنجي أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.

انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022

إنجي خوري: (رح فل من لبنان)

وقبل أشهر، أعلنت إنجي خطبتها فجأة، وكشفت عن موعد الحفل ومكانه.

ونشرت خوري حينها صورة جريئة جمعتها بخطيبها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام): (ما كنت حابة خبركون، بس هلأ من فرحتي راح خبركون، أنا بس فل من لبنان بعد 5 أيام خطبتي بأربيل).

وتابعت إنجي: (ما بخبركون قديش حلو هالشعور وأديه مبسوطة إنه الله عطاني الشخص اللي بده ياه قلبي، كتر خير الله والله يخليلي ياه وما يحرمني منه).

وبدأت إنجي خوري تتحدث عن خطيبها الذي رجح الجمهور أن يكون عراقي الجنسية، كون الخطوبة ستتم في العراق، وقالت: (هو أغلى شي بحياتي، وعقبالكون صبايا الله يبعتلكون كل شي بتحبوه ويقرب منكم الناس الطيبة).

وختمت إنجي خوري: (حلو الاستقرار، الله يهدينا ويهديكون يارب).

المصدر: (وطن – متابعات)