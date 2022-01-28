“معهد كوينسي”: أعداء الثورة .. نظرة أعمق على علاقات إسرائيل مع المستبدين العرب

وطن – نشرت مجلة (Responsible Statecraft) التابعة لمعهد كوينسي، مقالاً، للباحث جوناثان هوفمان، سلّط فيه الضوء بشكلٍ معمق على علاقات إسرائيل مع المستبدين العرب.

وقال “هوفمان”: “تمثل علاقات إسرائيل المزدهرة مع مختلف الأنظمة العربية الاستبدادية أحد أهم التطورات في الشرق الأوسط الحديث”.

وعلى الرغم من أن هذه الروابط رفيعة المستوى قد توسعت بشكل كبير لأكثر من عقدين من الزمن. إلا أنها تطورت إلى حد كبير من التعاون وراء الكواليس إلى أشكال أكثر وضوحًا من التنسيق. لا سيما بعد الانتفاضات العربية عام 2011 والتي بلغت ذروتها في عام 2020 “اتفاقات أبراهام“، في الأصل الموقعة بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وتوسعت لاحقًا لتشمل المغرب والسودان.

وبحسب الكاتب، فقد شدد التركيز الساحق للتحليلات التي تسعى إلى فهم هذه العلاقات في المقام الأول على كيفية قيام الأهداف الجيوسياسية المشتركة بجمع هذه الجهات الفاعلة معًا، خاصة بعد عام 2011.

سواء كان ذلك لمواجهة الخصوم المشتركين مثل إيران أو الحركات الإسلامية السياسية. أو لإبقاء الولايات المتحدة منخرطة بعمق في المنطقة. أو للحفاظ على توازن القوى الإقليمي السائد، فإن غالبية المراقبين ينظرون إلى هذه التقارب رفيع المستوى من أعلى إلى أسفل. من خلال عدسة الجغرافيا السياسية.وفق “جوناثان”

وتابع: “على الرغم من أن عدسة السياسة الواقعية تلتقط بالتأكيد العناصر الحاسمة لهذه العلاقات. إلا أنها تتجاوز مجرد الجغرافيا السياسية”.

وهناك عنصر معياري قوي متجذر في روح الثورة المضادة المشتركة بين هؤلاء الفاعلين الذين ينظرون إلى الديمقراطية – في أي مكان في المنطقة – على أنها لعنة لبقائهم على قيد الحياة.

في الفترة منذ الانتفاضات العربية، انخرطت إسرائيل جنبًا إلى جنب مع شركائها الإقليميين في حملة متطورة للثورة المضادة تهدف ليس فقط إلى الحفاظ على توازن القوى الإقليمي السائد. ولكن أيضًا لمنع ظهور نموذج ديمقراطي شعبي من الظهور في الشرق الأوسط.

وبحسب “جوناثان” فإن فهم هذه الرغبة المشتركة لكل من تل أبيب والأنظمة العربية المختلفة في الحفاظ على الوضع الاستبدادي الإقليمي الراهن أمر بالغ الأهمية لفهم النطاق الكامل لهذه العلاقات.

وقال: “تقدم إسرائيل نفسها كملاذ للديمقراطية داخل “جوار صعب” من الاستبداد والعنف المتأصل والتخلف”.

على سبيل المثال، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون ذات مرة “نحن [إسرائيل] نعيش في القرن العشرين، وهم [العرب] في القرن الخامس عشر”. وشدد على أن إسرائيل تمثل “مجتمعًا حديثًا في وسط عالم من القرون الوسطى”.

رسالة مماثلة رددها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك، الذي غالبًا ما أشار إلى البلاد على أنها “فيلا في غابة” و “قلعة في الصحراء” لوصف علاقة إسرائيل بجيرانها العرب.

كما جادل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو في كتابه ، “مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم” ، بأن “العنف منتشر في كل مكان في الحياة السياسية لجميع الدول العربية. وهو الأسلوب الأساسي في التعامل مع الخصوم ، الأجانب والمحليين ، العرب وغير العرب “.

وكما جادل المؤرخ الإسرائيلي آفي شلايم سابقًا، فإن مثل هذه النظرة للعالم “تُرجمت إلى مفهوم جيواستراتيجي” حيث تكون الدولة الصهيونية “محاصرة بشكل دائم في تحالف مع الغرب ضد الشرق” المتخلف”.

كل هذا على الرغم من حقيقة أن مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية موضع نقاش كبير مع العديد من منظمات حقوق الإنسان البارزة من بين منظمات أخرى. التي وصفت الدولة اليهودية والأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها بنظام الفصل العنصري.

“إسرائيل هي قوة الوضع الراهن في الشرق الأوسط”

على الرغم من الخطاب الذي يتبناه قادتها، عارضت إسرائيل التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط. واستفادت من افتقار المنطقة إلى الديمقراطية.

إسرائيل هي قوة الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الحكومات غير الديمقراطية في المنطقة.

حتى بعض المؤيدين الأمريكيين المخلصين لإسرائيل يعترفون بذلك.

كما جادل روبرت كاجان بعد الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر.

وكتب: “بالنسبة لإسرائيل، التي لم تدعم الديمقراطية في أي مكان في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل. فإن وجود ديكتاتورية عسكرية وحشية مصممة على القضاء على الإسلام السياسي ليس فقط مقبولًا ولكنه مرغوب فيه”.

وفق الكاتب: “تخشى إسرائيل أن تكون الحكومات الشعبية في المنطقة المسؤولة أمام شعوبها أكثر مطالبة في النضال من أجل الحقوق الفلسطينية والتسوية الحقيقية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يظل الرأي العام العربي مؤيدا بحزم لمحنة الفلسطينيين”.

على الرغم من أن انتفاضات عام 2011 كانت مدفوعة بمطالبات العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تركزت بشكل أساسي على المستوى المحلي. إلا أن رمزية فلسطين كانت تظهر غالبًا خلال هذه المظاهرات.

يستمر التعبير عن هذه الرمزية في الاحتجاجات داخل المنطقة. لا سيما بعد سلسلة صفقات “التطبيع” في السنوات القليلة الماضية.

لذلك فإن تل أبيب تنفر من الحكومات الديمقراطية الناشئة في المنطقة والتحديات التي يمكن أن تفرضها على استمرار سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتمد على الحكام العرب المستبدين لقمع مثل هذه المشاعر.

مصر والأردن يقلقان إسرائيل!

ما يثير قلق إسرائيل بشكل خاص هو مصر والأردن المجاوران، وكلاهما عقد معاهدات سلام مع تل أبيب.

مصر هي أكثر دول العالم العربي من حيث عدد السكان وتقع على حدود قطاع غزة. بينما تحكم الأردن من قبل أقلية هاشمية على أغلبية فلسطينية وتحدها الضفة الغربية.

إذا ظهرت ديمقراطيات حقيقية في هذه البلدان. فيمكنها أن تلعب دورًا أكثر بروزًا في الدفع من أجل الحقوق الفلسطينية.

كما تستفيد إسرائيل من غياب الحكم الديمقراطي في المنطقة عند محاولتها حشد الدعم الخارجي.

من خلال تصوير نفسها على أنها في موقف دفاعي باستمرار في “حي صعب” ، تستطيع تل أبيب إبراز صورة دائمة عن الضحية لمؤيديها الغربيين.

علاوة على ذلك ، من خلال تصوير نفسها على أنها بؤرة استيطانية غربية منعزلة ومحاصرة، تهدف إسرائيل إلى تقديم نفسها على أنها أكثر الدول الإقليمية – ربما الوحيدة – الفاعلة القادرة على العمل مع الديمقراطيات الغربية.

إذا تمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط من ترسيخ نفسها كديمقراطيات فاعلة ، فقد تثبت أنها شركاء جدد جذابون للدول الغربية في المنطقة وتتنافس مع إسرائيل على دعمها.

في هذا السياق فسرت إسرائيل الانتفاضات العربية عام 2011 وما تلاها.

تعمل إسرائيل بشكل متزامن مع الأنظمة العربية المختلفة للحفاظ على السيطرة الأوتوقراطية على الشرق الأوسط . والتي بدورها تدعم هيمنة تل أبيب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الأيام الأولى للانتفاضات ، تجلى ذلك في خطاب المسؤولين الإسرائيليين المختلفين مثل وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك، الذي قال “إن تلك القيادات [المستبدين] بقدر ما كانت غير مقبولة من قبل شعوبها، كانت مسؤولة للغاية بشأن الاستقرار الإقليمي … إنهم [لنا] مرتاحون أكثر بكثير من الشعوب أو الشوارع في نفس البلدان “.

وبالمثل ، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الانتفاضات العربية بأنها “موجة إسلامية ومعادية للغرب والليبرالية ومعادية لإسرائيل ومعادية للديمقراطية”.

علاقات إسرائيل مع الجهات المضادة للثورة

في السنوات الـ 11 التي تلت تلك التعليقات، نمت علاقات إسرائيل مع الجهات الفاعلة الأخرى المضادة للثورة. ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها بشكل كبير.

لتشمل تعاونًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعسكريًا مكثفًا، وتوفير تقنيات مراقبة متطورة، و جهود منسقة بشكل متزايد للضغط على واشنطن لصالح أجنداتهم.

يجب النظر إلى ما يسمى بـ “اتفاقيات أبراهام” على أنها استمرار لهذه الجهود. من خلال إنشاء تحالف أكثر رسمية من الفاعلين المناهضين للديمقراطية، بدعم بشغف من قبل الولايات المتحدة. حيث تسعى واشنطن إلى التحول نحو المحيطين الهندي والهادئ.

في الآونة الأخيرة ، عملت إسرائيل على تنمية علاقاتها مع الحكام المستبدين، مثل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر ونجله صدام حفتر. وكذلك الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي.

تمتد هذه الجهود إلى ما هو أبعد من الجغرافيا السياسية وتتحدث إلى تحالف أوسع للثورة المضادة يسعى إلى تأكيد هيمنته على الشرق الأوسط.

لقد دعمت الولايات المتحدة بحماس هؤلاء الفاعلين المعادين للثورة من خلال تزويدهم بأسلحة متطورة وغض الطرف عن سجلاتهم التعسفية في مجال حقوق الإنسان.

على الرغم من وعد حملة بايدن بجعل حقوق الإنسان مركزية في سياسته الخارجية ، استمر هذا النمط نفسه بلا هوادة تقريبًا.

وختم الكاتب بالقول: استمرار الدعم الأمريكي لهذا التحالف – المتجذر في ما يشار إليه غالبًا باسم “أسطورة الاستقرار الاستبدادي” – يخدم فقط في تفاقم المصدر الأساسي للمظالم التي تكمن في أساس مشاكل المنطقة: المستبدون أنفسهم.

(المصدر: responsiblestatecraft – ترجمة وطن)