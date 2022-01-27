موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليو باترا والقنوات الناقلة في كأس الرابطة المصرية

وطن – يلتقي فريق الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليو باترا مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة. الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليو باترا في كأس الرابطة المصرية

وستنطلق المواجهة القوية بين فريق الزمالك وسيراميكا كيلو باترا، في تمام الساعة الخامسة. مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليو باترا عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات كأس الرابطة المصرية.

كما وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة في كأس الرابطة المصرية

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الزمالك ومنافسه سيراميكا كليو باترا في منافسات كأس الرابطة المصرية، عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيلعب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه سيراميكا كليو باترا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد عواد.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء الدين، حازم إمام، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني.

وسيأتي في تشكيلة الوسط كلاً من اللاعبين، حسام أشرف، أيمن حفني، يوسف إبراهيم، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، محمد أونجم.

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تشكيلة فريق سيراميكا كيلو باترا

وسيدخل المدرب هيثم شعبان المباراة القوية أمام نظيره الزمالك المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى عامر عامر.

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: عمرو الحلواني، أحمد محسن، سيف تيكا، محمود نعيم، وفي خط وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد إبراهيم، محمد مسعد، كوامي بونسو، ولكن في هجوم الفريق الثلاثي، باسم مرسي، شادي حسين، إيفانز منساه.

إليكم ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية 🏆🇪🇬 #رابطة_الأندية_المحترفة | #EPL | #EPLCup pic.twitter.com/EWleANwIHq — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 24, 2022

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ترتيب الفريقين في كأس الرابطة المصرية

ويحتل فريق الزمالك المصري في أدنى ترتيب المجموعة في كأس الرابطة المصرية برصيد نقطة واحدة، كما وجاء منافسه فريق سيراميكا كليو باترا في المركز الرابع من الترتيب برصيد 4 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)