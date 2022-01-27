موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

وطن – يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه تشيلي، في إطار منافسات الجولة ال15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب “زروس ديل ديسيرتو”.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2022

وستقام مباراة منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” أمام نظيره تشيلي ” لاروخا”. مع غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب تعافيه مؤخراً من الإصابة بوباء فيروس كورونا، عند الساعة الثانية والربع صباحاً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر، في تمام الساعة الثالثة والربع صباحاً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة والربع صباحاً.

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القنوات الناقلة للمباراة في تصفيات كأس العالم 2022

وستنقل المباراة بين منتخب الأرجنتين وتشيلي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية الناقلة لمنافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

#SelecciónMayor Último entrenamiento en Ezeiza antes del partido con @LaRoja 🇨🇱. ¡Qué ganas de ver a La Scaloneta! 😎 pic.twitter.com/njvH4dMpyf — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 26, 2022

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

كما وسيعلق على مباراة منتخب الأرجنتين وتشيلسي في تصفيات مونديال. كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

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تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني”، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب تشيلي في تصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

📝 Información completa de los 14 jugadores de la Selección Argentina que disputarán la #CopaAméricaFutsal 👉 https://t.co/a2wBWO4U8t pic.twitter.com/zzWGwLTETZ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 26, 2022

وسيأتي في خط الدفاع التشكيلة كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان. روميرو، جونزالو مونتيل، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، لوكاس ألاريو.

#SelecciónMayor El plantel albiceleste 🇦🇷 tuvo esta tarde una exigente práctica futbolística centrada en aspectos técnicos y tácticos. pic.twitter.com/GVb3sio6KA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 25, 2022

تشكيلة منتخب تشيلي

وسيلعب المدرب الأوروغواياني .”مارتين لاسارتي”، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيتواجد في حراسة في المرمى كلاوديو برافو.

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كما وسيكون في دفاع الفريق كلاً من: يوجينيو مينا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، ماوريسيو إيسلا، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: جيان مينيسيس، بابلو أرانجويز، أرتورو فيدال، إيريك بولجار، وفي هجوم الفريق سيكون. ثنائي اللاعبين، أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس.

ترتيب كلا المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022

وجاء منتخب الأرجنتين في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 29 نقطة، خلف المتصدر على الصدارة البرازيل برصيد 35 نقطة، كما وآتى منافسه منتخب تشيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة في تصفيات أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال قطر 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)