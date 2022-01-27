“ساخنة وجريئة” .. قبلة أصالة لزوجها في حفل JoyAwards تثير ضجة كبيرة! (فيديو)

وطن – أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً بسبب قبلة طبعتها على شفتي زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، على هامش حفل جوائز JoyAwards الخاص بتكريم صناع الترفيه في العالم العربي، في السعودية .

وانتشر فيديو قبلة أصالة نصري لزوجها على نطاقٍ واسع، حيث تعرّضت النجمة لانتقادات حادة من جمهورها، بعد هذا المشهد الذي وصفوه بالجريء.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز Joy Awards، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

وجرى تكريم الفنان محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضل. وكارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضل.

نشهد الليلة تكريم الفائزين بفئة السينما في #JoyAwards 🎬

محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضل، وكارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضلة 🏆#موسم_الرياض pic.twitter.com/444cQlZZFG — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

كما حصلت الفنانة إلهام علي، على جائزة الممثلة المفضلة بفئة المسلسلات .

كلمة الفنانة المميَّزة إلهام علي، بعد حصولها على جائزة الممثلة المفضلة بفئة المسلسلات .. ضمن جوائز #JoyAwards الليلة 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/Cql0IAveO7 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

بينما تمّ تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا بجائزة الإنجاز مدى الحياة في الحفل.

تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا .. بجائزة الإنجاز مدى الحياة ✨

في الحفل الأضخم لتكريم ألمع النجوم .. حفل توزيع جوائز #JoyAwards ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/izLGIvle97 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

(المصدر: وطن – تويتر)