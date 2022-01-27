حياتنا

“ساخنة وجريئة” .. قبلة أصالة لزوجها في حفل JoyAwards تثير ضجة كبيرة! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
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أصالة تقبل زوجها في حفل جوائز JoyAwards watanserb.com
أصالة تقبل زوجها في حفل جوائز JoyAwards

وطن – أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً بسبب قبلة طبعتها على شفتي زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، على هامش حفل جوائز JoyAwards الخاص بتكريم صناع الترفيه في العالم العربي، في السعودية .

وانتشر فيديو قبلة أصالة نصري لزوجها على نطاقٍ واسع، حيث تعرّضت النجمة لانتقادات حادة من جمهورها، بعد هذا المشهد الذي وصفوه بالجريء.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز Joy Awards، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وشارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

وجرى تكريم الفنان محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضل. وكارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضل.

كما حصلت الفنانة إلهام علي، على جائزة الممثلة المفضلة بفئة المسلسلات .

بينما تمّ تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا بجائزة الإنجاز مدى الحياة في الحفل.

(المصدر: وطن – تويتر) 

 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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