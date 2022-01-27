“فورين بوليسي”: صراعات الشرق الأوسط لم تحسم مع الإمارات ويجب الاعتماد على العُمانيين

وطن – سلطت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير لها الضوء على الهجمات الخطيرة التي تعرضت لها الإمارات من قبل جماعة الحوثي في اليمن، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فضلا عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالدولة.

قصف أبوظبي ورسالة تهديد لابن زايد

وفي تقريره الذي ترجمته (وطن) قال “ستيفن كوك” الكاتب في فورين بوليسي، إنه مساء الأحد الماضي، وبينما كان الكثيرون في واشنطن يشاهدون مباريات التصفيات في اتحاد كرة القدم الأميركي، تعرضت أبوظبي لهجوم من قوات الحوثيين في اليمن للمرة الثانية خلال أسبوع.

واعترضت الدفاعات الجوية الإماراتية الصواريخ القادمة يوم الأحد، لكن غارة بطائرة بدون طيار في 17 يناير الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالدولة.

ورأى العديد من المحللين أن الهجمات على الإمارات كانت رداً على الانتكاسات الأخيرة في ساحة المعركة للحوثيين، نتيجة تنسيق أفضل بين الوكلاء السعوديين والإماراتيين على الأرض بالإضافة إلى فعالية مليشيا يمنية مدعومة إماراتياً معروفة باس “ألوية العمالقة”.

وتابع ستيفن كوك في تحليله أنه بغض النظر عن السبب المباشر لهجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ، فإنهم يشكلون معضلة كبيرة للقادة في أبو ظبي. الذين يبدو أنهم عالقون بين سياساتهم الخارجية والدفاعية النشطة – وحتى العدوانية – في العقد الماضي، وجهودهم الحالية للتوجه نحو الداخل التركيز على التنمية المحلية.

ويثير القتال الحوثي أيضًا تساؤلات حول الفكرة المبتذلة في واشنطن بأن الجهات الفاعلة المحلية يمكنها إدارة خفض التصعيد الإقليمي، وتحرير الولايات المتحدة للتعامل مع مشاكل عالمية أكبر.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس ذات مرة إلى الإمارات العربية المتحدة باسم “أسبرطة الصغيرة“.

وعكست هذه الملاحظة وقتها حقيقة أنه على عكس الدول الأخرى في المنطقة. طورت الإمارات لديها قوة عسكرية فعالة لا سيما بالمقارنة مع القوات المسلحة الإقليمية الأخرى.

العلاقة الإماراتية الأمريكية

وقاتل جنود إماراتيون إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان، وشارك طيارون إماراتيون في عمليات ضد تنظيم الدولة، ووجهوا ضربات مدمرة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

كما حصل الجيش الإماراتي على الكثير من المساعدة من الضباط الأجانب في صفوفه. ولم تكن جميع أفرعه من الدرجة الأولى لكنه شريك أمني مهم للولايات المتحدة. على الرغم من أن المشاكل لا تزال تعيق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات.

وفي حين أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الكونجرس غالبًا ما يركزون بشكل غريب على الإماراتيين. فإن هذا لا يعني أن الإمارات ليس لديها مشكلة تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان الإماراتية، وجد المسؤولون الأمريكيون أدلة على التعذيب أثناء الاحتجاز والاعتقال التعسفي والتدخل في خصوصية المواطنين والقيود على الحريات الصحفية.

وبالإضافة إلى مخاوف حقوق الإنسان، أبدى أعضاء في الكونغرس وإدارة بايدن تحفظات على علاقة أبو ظبي ببكين.

ومع ذلك فإن سجل حقوق الإنسان المشكوك فيه والعلاقات المتنامية مع الصين، لا يميز الإمارات العربية المتحدة عن أي دولة أخرى في الشرق الأوسط تقريبًا.

سياسات عدائية في المنطقة ودعم للانقلابات

كما تعرض الإماراتيون للكثير من الانتقادات بسبب سياسات الدولة العدائية في جميع أنحاء المنطقة على مدار العقد الماضي. على الرغم من حجم الإمارات المتواضع.

ودعم القادة الإماراتيون عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري، وأعادوا تعويم الاقتصاد المصري في عام 2013. وعارضوا خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران ، ودعموا خليفة حفتر في ليبيا.

كما قادوا الحصار المفروض على قطر. وطبعوا العلاقات مع إسرائيل بينما يقول النقاد إنهم يبيعون الفلسطينيين.

كما تدخل الإماراتيون في الحرب الأهلية اليمنية لأنهم كانوا يخشون أن يخسر السعوديون بمفردهم ويخاطرون بزعزعة استقرار اليمن، الدولة الأكثر أهمية في المنطقة. وخوفًا مما اعتبروه محاولة إيرانية لإنشاء رأس جسر في شبه الجزيرة العربية.

ومع ذلك ، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الإمارات لتشكيل المنطقة من خلال سياسة أمنية خارجية وقومية فاعلة ، إلا أنها لم تكن ناجحة كما كان يأمل القادة في أبو ظبي.

حيث انسحبت القوات الإماراتية من اليمن في 2019 . على الرغم من احتفاظ الإمارات بنفوذها من خلال القوات المتحالفة والميليشيات. بعد أن خلصت إلى أن الصراع لا يمكن الانتصار فيه وأن تكاليف البقاء باهظة للغاية.

وفي العام نفسه، بدأوا مناقشات مع إيران بعد أن أدركوا أن إدارة ترامب لن ترد مباشرة على الاستفزازات الإيرانية في الخليج تاركة الإمارات العربية المتحدة مكشوفة.

وقام ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، بزيارة إلى أنقرة في نوفمبر الماضي بعد ما يقرب من عقد اتهم خلاله الإماراتيون والأتراك بعضهم البعض بتحريض الإرهابيين وزعزعة استقرار المنطقة.

ولم يتخلَّ الإماراتيون عن كراهيتهم العميقة للإسلاميين ولم يدفنوا الأحقاد مع القطريين.

ومع ذلك، فقد تراجع الإماراتيون بشكل ملحوظ عن سياستهم الخارجية لصالح التركيز على التنمية المحلية. بهدف كسب النفوذ مع الأعداء السابقين والمنافسين باستخدام الموارد المالية المتاحة لهم.

الاستثمارات الإماراتية في تركيا

وليس من قبيل المصادفة أن يعرض الإماراتيون على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استثمارات ومقايضة للعملة في وقت يكون فيه الرجل القوي التركي ضعيفًا سياسيًا في الداخل.

وبحسب “ستيفن” تهدد هجمات الحوثيين على أبوظبي بتعطيل التركيز الإماراتي على الشؤون الداخلية والدبلوماسية المالية. كما أنه يضع الإماراتيين في مأزق.

فمن المستحيل عليهم عدم الرد على الهجمات على مدنهم الرئيسية. بما في ذلك العاصمة ، لكنهم لا يريدون الانجراف مباشرة إلى الصراع اليمني. وهو ما يريده الحوثيون بشكل شبه مؤكد.

وخرج الإماراتيون من اليمن لأن الحرب كانت اقتراحًا خاسرًا. ولأن ارتباطهم الوثيق بالسعوديين كان يضر بالإمارات خاصة في واشنطن. حيث لا أحد يريد أن يرتبط بأي عمل مع السعودية.

ويتحدى الصراع المتطور في اليمن افتراضًا اكتسب بعض الزخم في واشنطن مؤخرًا.

ومع تزايد الدعوات إلى تقليص النفقات وإلغاء التركيز على الشرق الأوسط في السياسة الخارجية الأمريكية. فقد اقترح المحللون والمعلقون أنه مع وجود جهات فاعلة محلية. يُزعم أنها تعمل على تهدئة النزاعات الإقليمية، لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى لعب دور مركزي في الاستقرار الإقليمي.

وتابع كاتب التقرير:”لكن كل هذا لم ينتج عنه الكثير. فلا تزال سوريا عنيفة ، ولا تزال ليبيا على شفا المزيد من القتال. ويبدو الصراع في اليمن بلا نهاية، وتستمر إيران ووكلائها في زرع عدم الاستقرار والعنف في جميع أنحاء المنطقة. وتحتل تركيا أجزاءً من سوريا والعراق، ووقعت انقلابات في السودان وتونس.”

ولفت “ستيفن كوك” إلى أنه من الصعب رؤية التوازن الإقليمي الذي من المفترض أن ينتج الاستقرار ينبثق من هذه البيئة الديناميكية.

في غضون ذلك ، رداً على الهجمات على أبو ظبي ، أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن مبعوثه إلى اليمن إلى المنطقة.

الاعتماد على سلطنة عمان

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تستعد إدارة بايدن للقيام به في اليمن. خاصة مع الكثير من اهتمام الرئيس بأزمة أوكرانيا ، والتي يمكن أن تصبح حربًا نارية في أي لحظة.

وشدد الكاتب على أنه إذا كانت إدارة بايدن وأعضاء الكونجرس جادين في تخفيف معاناة اليمنيين، فعليهم البدء في التأكد من انتهاء خط أنابيب الأسلحة الإيراني.

مضيفا:”سيتعين على مسؤولي الإدارة أيضًا الاعتماد على العمانيين، الذين كان من المفترض أن يكونوا قادرين على جلب الحوثيين في المفاوضات. على الرغم من أن المسؤولين في مسقط في هذه المرحلة كانوا متسامحين للغاية معهم.”

وتابع:”في نهاية المطاف يجب حرمان الحوثيين من الأموال والأسلحة. ويجب عزلهم دبلوماسياً.”

واختتم ستيفن كوك تحليله بالقول:”إذا كان صانعو السياسة الأمريكيون قلقون من أن شركائهم الإقليميين لا يثقون بالولايات المتحدة وأن موقف واشنطن الاستراتيجي يتآكل لأن الدول تتجه نحو الصين، فسيكون اليمن مكانًا جيدًا لإثبات ذلك”.

(المصدر: فورين بوليسي – ترجمة وطن)