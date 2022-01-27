غيابات بالجملة لنجوم الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2021

وطن – يستعد فريق الأهلي المصري للمشاركة في بطولة .كأس العالم للأندية لعام 2021، في نسختها الثامنة عشر والتي من المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر فبراير المقبل.

الأهلي وكأس العالم للأندية 2021

ويسعى فريق الأهلي ” المارد الأحمر” للمشاركة في بطولة كأس. العالم للأندية لعام 2021، وسط الغيابات العديد لنجوم الفريق المصري لتحقيق الأداء الأفضل في بطولة الأندية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

كما ويواجه فريق الأهلي الأزمة الكبيرة بسبب الغيابات لنجوم التشكيلة الأساسية. لفريق المارد الأحمر، على صعيد الإصابات أو صعوبة الانضمام نتيجة مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم، في منافسات كأس أمم أفريقيا لعام 2022. المقامة في دولة الكاميرون.

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غيابات نجوم الأهلي وكأس العالم للأندية 2021

ومن المؤكد أن يغيب سبعة من نجوم فريق الأهلي بسبب الإصابات المختلفة. التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، وكان من أبرزهم غياب النجم المغربي بدر بانون، والمصري أكرم توفيق بعد الإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

نشرة إصابات أخبار الأهلي .. 4 غيابات جديدة داخل صفوف الفريق 🚨 pic.twitter.com/3FdyFtFsh2 — omar kashta (@KashtaOmar) January 22, 2022

كما وغياب صلاح محسن لخضوعه لعملية جراحية. في قدمه في الآونة الأخيرة، وكذلك غياب محمود متولي لخضوعه لفترة تأهيل علاجي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية بدولة قطر.

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إلى جانب غياب محمد محمود وحسام حسن بسبب الإصابات العضلية. وصعوبة مشاركتهما في مونديال كأس العالم للأندية 2021، وإصابة أحمد كوكا بسبب الإصابة بوباء فيروس كورونا.

نجوم الأهلي والمشاركات الدولية

وسيغيب عن التشكيلة الأساسية ستة من نجوم فريق الأهلي المصري بسبب المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا 2022، كان من أبرزهم محمد الشناوي، وأيمن أشرف، عمرو السولية، محمد شريف، علي معلول.

كما ومن الصعب التحاق حارس منتخب مصر محمد الشناوي وزميله حمدي فتحي، مع صفوف تشكيلة الأهلي المصري للمشاركة في كأس العالم للأندية بسبب تعرضها للإصابة العضيلة مع منتخب الفراعنة المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

🔴إليكم قائمة غيابات #الاهلي بسبب الإصابات 🚑 – صلاح محسن جراحه فى القدم – شهرين

– أحمد كوكا مضاعفات كورونا – شهر ونص

– حسام حسن شد فى السمانه – اسبوعين

– محمد محمود شد فى الخلفيه – 10 أيام

– بدر بانون مضاعفات كورونا – 3 أشهر

– أكرم توفيق رباط صليبي – 5الي8 أشهر pic.twitter.com/UU0x25obcI — ahlykora-اهلى كورة (@AhlyKoraEG) January 22, 2022

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ويشار إلى أن بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021 في دولة الإمارات، ستنطلق في الثالث. من شهر فبراير المقبل، وحتى الثاني عشر من شهر ذاته.

(المصدر: وطن + تويتر)