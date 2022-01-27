شاهد تعليق “أبو تريكة” على تألق المغربي أشرف حكيمي مع أسود الأطلس

وطن – علق النجم المصري السابق محمد أبو تريكة محلل قنوات شبكة .” beIN SPORTS” الرياضية القطرية، على التألق الملفت الذي يؤديه النجم المغربي أشرف حكيمي مع أسود الأطلس في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

أبو تريكة وأشرف حكيمي

وقال الكابتن المصري محمد أبو تريكة معلقاً على هدف النجم المغربي المهاري. أشرف حكيمي الذي أحرزه في شباك منتخب مالاوي من ضربة حرة ثابتة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، ” إلي بتمرن مع ميسي .يجب أن يكون مثله”، ليقاطعه مقدم الاستديو هشام الخلصي، ” أكيد .. لكن ميسي يلعب في القدم اليسرى وأشرف حكيمي في القدم اليمنى”.

شوف فرحة وانبساط أبو تريكة بهدف اشرف حكيمي 😁😁🥰🥰

🇲🇦❤🇪🇬 pic.twitter.com/0wAFNoGGOQ — Ibrahim🎗🇪🇬🇲🇦 (@JUSTPHOTO11) January 25, 2022

ليرد أبو تريكة على ذلك، ” التكتيك حلو.. وهذه الضربات الثابتة تحتاج. إلى تمرينات متواصلة”، ليقاطعه هشام الخلصي، ” أشرف حكيمي لديه الإمكانيات والقوة وكذلك الرؤية داخل الملعب”.

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فرق كبير بين معلقين واعلاميين ومحللين ذوي جينات عربية قحة وبين من هو مسخر ومدفوع للنيل من المغرب رغم عصي المملكة على العالم باكملها لا النكرة فقط.. شكرا لكم ودامت الوحدة العربية#المغرب_مالاوي #المغرب pic.twitter.com/uDiwn9td5a — جريدة عبّر.كوم aabbir.com (@maroc_aabbircom) January 26, 2022

يوسف شيبو وأبو تريكة

كما وقال نجم الكرة المغربية يوسف شيبو عن زميله محمد أبو تريكة، ” أبو تريكة بقي مطلب شعبي لشعوبنا العربية ..لازم ولابد نشوفه في كل استوديو يكون فيه منتخب عربي وشه. حلو ما شاء الله”، كما ويرد عليه أبو تريكة بابتسامة ” شكراً ..ياشيبو .. الحمد الله”

بالفيديو 🎦 النجم المغربي #يوسف_شيبو 🗣 : أبوتريكة بقي مطلب شعبي لشعوبنا العربية ..لازم ولابد نشوفه في كل استوديو يكون فيه منتخب عربي وشه حلو ماشاء الله ♥️👏 @ChippoYoussef أبوتريكة @trikaofficial : شكراً ياشيبو ..الحمد لله🙏 pic.twitter.com/97lvgNGUls — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) January 25, 2022

هدف أشرف حكيمي مع أسود الأطلس

كما وقاد النجم المغربي أشرف حكيمي منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، إلى دور الربع النهائي من بطولة. كأس أمم أفريقيا 2022، بعد تسديدة هدفه الخرافي من ضربة حرة ثابتة سكنت داخل شباك منتخب مالاوي.

كما وتعد المرة الثانية التي ينجح فيها المغربي أشرف حكيمي، من تسجيل الهدف بنفس الطريقة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث سبق وأن سجل هدف مثله في شباك منتخب الغابون في دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

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ولم يقتصر الأمر على إشادة محمد أبو تريكة فحسب، بل أشاد بأدائه زميله كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً: ” أشرف حكيمي أفضل لاعب ظهير أيمن في العالم .. تصبحون على خير ياشباب”.

كيليان مبابي يُغرد بعد هدف حكيمي: أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم.

تصبحون على خير يا شباب. 👋 pic.twitter.com/fGUAk51Bxa — Kooora (@kooora) January 25, 2022

مواجهة القمة العربية في بطولة أمم أفريقيا 2022

ونجح منتخب المغرب من الصعود إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد تحقيق الفوز مالاوي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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كما ويستعد منتخب المغرب ” أسود أطلس” أمام نظيره الشقيق مصر “الفراعنة”، في قمة العربية بدور الربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون.

(المصدر: وطن + تويتر)