سموحة يقسو على الأهلي بهزيمة ثقيلة في كأس الرابطة المصرية (فيديو)

وطن – تلقى فريق الأهلي الخسارة الثقيلة من نظيره سموحة بثلاثة أهداف. نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية على أرض ملعب ” استاد الإسكندرية”.

سموحة والفوز على الأهلي بالثلاثية النظيفة

وافتتح فريق سموحة ” الموج الأزرق” المباراة أمام منافسه الأهلي ” المارد الأحمر”. في الدقيقة ال27 من توقيع اللاعب محمد عبد العاطي بتسديدة بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء جاءت على يسار شباك مرمى فريق الأهلي.

سريعًا عبد الكبير الوادي يضيف الهدف الثاني له والثالث لسموحة في شباك الأهلي ⚽🔥 تابعوا البث المباشرة للمباراة من هنا https://t.co/smAr5d1uQH #متفوتش_لعبة pic.twitter.com/cGJ3niH2l4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 27, 2022

وعزز فريق سموحة التقدم في نتيجة المباراة بهدف جاء في الدقيقة ال48 عن طريق عبد الكبير الوادي في هجمة مرتدة سريعة سددها بقوة على يسار شباك المرمى، كما وعاد ذات اللاعب ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة ال50.

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عبد الكبير الوادي يضيف الهدف الثاني لنادي سموحة في شباك الأهلي ⚽💥 تابعوا البث المباشرة للمباراة من هنا https://t.co/smAr5d1uQH #متفوتش_لعبة pic.twitter.com/RZkoDmNT0N — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 27, 2022

نتائج فريق الأهلي في كأس الرابطة المصرية

كما وتعد الهزيمة الأولى لفريق الأهلي المصري في دور المجموعات من منافسات كأس الرابطة المصرية بعد 3 تعادلات وهزيمة واحدة، دون تحقيق أي انتصار في المسابقة المحلية بنسختها الأولى.

محمد عبد العاطي يسجل الهدف الأول لسموحة في شباك الأهلي ⚽ تابعوا البث المباشرة للمباراة من هنا https://t.co/smAr5d1uQH #متفوتش_لعبة pic.twitter.com/fw9u6AWsJC — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 27, 2022

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق سموحة، حيث كان في حراسة المرمى علي لطفي.

لقطات من شوط المباراة الأول بين الأهلي وسموحة 📸🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/niIQTImZxQ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 27, 2022

أما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، واعتمد المدرب في هجوم الفريق، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو.

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تشكيلة فريق سموحة

ولعب المدرب المصري أحمد سامي في تشكيلة أساسية أمام نظيره فريق سموحة، حيث تواجد في حراسة المرمى الهاني سليمان.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: رجب نبيل، محمود عزت، مصطفى الخواجة، محمد شكري، كما في وسط الفريق جاء الثلاثي، محمد عبد العاطي، محمد أشرف، عبد الكبير الوادي، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: حسين فيصل، مروان حمدي، صديق أوجولا.

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وبهذا الفوز تصدر فريق سموحة صدارة ترتيب المجموعة في كأس الرابطة المصرية برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق الأهلي في أدنى الترتيب برصيد 3 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)