رياضة

سموحة يقسو على الأهلي بهزيمة ثقيلة في كأس الرابطة المصرية (فيديو)

منافسات الجولة الرابعة في بطولة كأس الرابطة المصرية

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
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وطن – تلقى فريق الأهلي الخسارة الثقيلة من نظيره سموحة بثلاثة أهداف. نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية على أرض ملعب ” استاد الإسكندرية”.

سموحة والفوز على الأهلي بالثلاثية النظيفة

وافتتح فريق سموحة ” الموج الأزرق” المباراة أمام منافسه الأهلي ” المارد الأحمر”. في الدقيقة ال27 من توقيع اللاعب محمد عبد العاطي بتسديدة بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء جاءت على يسار شباك مرمى فريق الأهلي.

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وعزز فريق سموحة التقدم في نتيجة المباراة بهدف جاء في الدقيقة ال48 عن طريق عبد الكبير الوادي في هجمة مرتدة سريعة سددها بقوة على يسار شباك المرمى، كما وعاد ذات اللاعب ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة ال50.

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نتائج فريق الأهلي في كأس الرابطة المصرية

كما وتعد الهزيمة الأولى لفريق الأهلي المصري في دور المجموعات من منافسات كأس الرابطة المصرية بعد 3 تعادلات وهزيمة واحدة، دون تحقيق أي انتصار في المسابقة المحلية بنسختها الأولى.

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى المباراة  بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق سموحة، حيث كان في حراسة المرمى علي لطفي.

أما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، واعتمد المدرب في هجوم الفريق، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو.

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تشكيلة فريق سموحة

ولعب المدرب المصري أحمد سامي في تشكيلة أساسية أمام نظيره فريق سموحة، حيث تواجد في حراسة المرمى الهاني سليمان.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: رجب نبيل، محمود عزت، مصطفى الخواجة، محمد شكري، كما في وسط الفريق جاء الثلاثي، محمد عبد العاطي، محمد أشرف، عبد الكبير الوادي، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: حسين فيصل، مروان حمدي، صديق أوجولا.

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وبهذا الفوز تصدر فريق سموحة صدارة ترتيب المجموعة في كأس الرابطة المصرية برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق الأهلي في أدنى الترتيب برصيد 3 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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