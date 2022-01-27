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سقوط كبير للعملات الرقمية عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي.. هذا ما وصل له سعر البيتكوين

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
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سقوط كبير للعملات الرقمية عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي watanserb.com
تراجعت أكبر 20 عملة رقمية بعد التصريحات التي صدرت عن الفيدرالي الأمريكي

وطن – أدت التصريحات التي صدرت عن الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء إلى تراجع أغلب العملات الرقمية الكبرى المشفرة، حيث تراجعت أكبر 20 عملة رقمية خلال هذه اللحظات اليوم الخميس.

وبحسب موقع investing فإنه وخلال تعاملات، أمس الأربعاء، شهدت العملات الرقمية المشفرة ارتفاعات قوية. ليصل سعر البيتكوين إلى 38 ألف دولار، ليتراجع اليوم الخميس بأكثر من 3% نزولا إلى مستويات 36.1 ألف دولار. بينما هبطت قيمتها السوقية إلى 721 مليار دولار.

أما الإيثيريوم ETH/USD فقد تراجعت أكثر من 2% نزولا إلى 2.4 ألف دولار. وانخفضت بينانس كوين BNB/USD أكثر من 3% نزولا إلى مستويات 367 دولار.

وتراجعت دوجكوين 2% إلى 0.14 دولار. ونزلت بولكا دوت 6% نزولا إلى 17.6 دولار. وتراجعت أفالانش Avalanche 8% نزولا إلى 63 دولار.

أما سولانا فقد تراجعت بنسبة 6% نزولا إلى مستويات 89 دولار. وتراجعت الريبل 3% نزولا إلى مستويات 0.6 دولار. وهبطت تيرا لونا LUNAt/USD 7% نزولا إلى مستويات 58 دولار.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” قد صرح مساء الأربعاء بأن البنك مستعد لرفع معدل الفائدة في شهر مارس المقبل، رافضًا استبعاد تحريك الفائدة في كل اجتماع هذا العام لوقف تسارع التضخم.

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وذكر “باول” في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية: “لجنة السوق المفتوحة تفكر في رفع الفائدة في اجتماع مارس إذا كانت الظروف تسمح بذلك”.

وألعن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يكون من المناسب بدء رفع معدل الفائدة قريبًا، مشيرًا إلى إنهاء برنامج شراء الأصول بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه اليوم معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر و0.25%. مع الإشارة إلى إمكانية بدء تقليص الميزانية العمومية للبنك بعد عمليات رفع الفائدة.

(المصدر: investing – ترجمة وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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