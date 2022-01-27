سقوط كبير للعملات الرقمية عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي.. هذا ما وصل له سعر البيتكوين

وطن – أدت التصريحات التي صدرت عن الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء إلى تراجع أغلب العملات الرقمية الكبرى المشفرة، حيث تراجعت أكبر 20 عملة رقمية خلال هذه اللحظات اليوم الخميس.

وبحسب موقع investing فإنه وخلال تعاملات، أمس الأربعاء، شهدت العملات الرقمية المشفرة ارتفاعات قوية. ليصل سعر البيتكوين إلى 38 ألف دولار، ليتراجع اليوم الخميس بأكثر من 3% نزولا إلى مستويات 36.1 ألف دولار. بينما هبطت قيمتها السوقية إلى 721 مليار دولار.

أما الإيثيريوم ETH/USD فقد تراجعت أكثر من 2% نزولا إلى 2.4 ألف دولار. وانخفضت بينانس كوين BNB/USD أكثر من 3% نزولا إلى مستويات 367 دولار.

وتراجعت دوجكوين 2% إلى 0.14 دولار. ونزلت بولكا دوت 6% نزولا إلى 17.6 دولار. وتراجعت أفالانش Avalanche 8% نزولا إلى 63 دولار.

أما سولانا فقد تراجعت بنسبة 6% نزولا إلى مستويات 89 دولار. وتراجعت الريبل 3% نزولا إلى مستويات 0.6 دولار. وهبطت تيرا لونا LUNAt/USD 7% نزولا إلى مستويات 58 دولار.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” قد صرح مساء الأربعاء بأن البنك مستعد لرفع معدل الفائدة في شهر مارس المقبل، رافضًا استبعاد تحريك الفائدة في كل اجتماع هذا العام لوقف تسارع التضخم.

وذكر “باول” في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية: “لجنة السوق المفتوحة تفكر في رفع الفائدة في اجتماع مارس إذا كانت الظروف تسمح بذلك”.

وألعن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يكون من المناسب بدء رفع معدل الفائدة قريبًا، مشيرًا إلى إنهاء برنامج شراء الأصول بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه اليوم معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر و0.25%. مع الإشارة إلى إمكانية بدء تقليص الميزانية العمومية للبنك بعد عمليات رفع الفائدة.

(المصدر: investing – ترجمة وطن)