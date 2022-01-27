زواج حليمة بولند من هشام الخياط .. الإعلامية الكويتية تخرج وتعلق! (فيديو)

وطن – علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على خبر زواجها من الدكتور الشهير هشام الخياط بمهر نصف مليون دينار كويتي (ما يعادل مليون ونصف دولار أمريكي).

مستاءة جداً

وقالت حليمة بولند بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “اليوم أنا مستاءة جداً من كمية الأخبار اللي نازلة عني في المواقع”.

وتابعت حليمة: “مستاءة جداً منها ومن الحسابات الإخبارية. لأنها تمس حياتي وحياتي خط أحمر”.

وأشارت حليمة إلى أنها تفضل الإبقاء على خصوصيتها بعيداً عن الإعلام و”السوشيال ميديا”، بعد أن وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج بحسب تعبيرها.

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كلام رائع

وطالبت الإعلامية الكويتية الجميع باحترام خصوصيتها، وعدم الترويج لأي شائعات.

واستعانت حليمة بمقطع فيديو للكاتبة والإعلامية الكويتية فوزية الدريع. كانت قد أوضحت فيه حقيقة زواج حليمة بولند.

بعد ماشفتي شي يا حليمه ،، راح اخليج مستاءة مع ولد المستاء الحرامي ،،#مخطور#حليمة_بولند pic.twitter.com/S6lgrAUnq1 — مخطور – صوت الكويت (@sootku) January 25, 2022

وعلقت حليمة على كلام الدريع قائلة: “كلام رائع”.

الزواج تم

و انتقدت الدريع بمقطع فيديو تدخل بعض ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في أمور تخص الحياة العائلية لحليمة.

وقالت الدريع: “قدر حليمة بولند إن ما تجيب سيرة أحد وأي خصوصية في حياتها لازم تكون تريند”. وأضافت: “زواجها من الدكتور هشام الخياط وصداقتها بعائلة الشيخ حمد مسألة خاصة جدا. رجل محترم”.

وأكدت الدريع أن الأمر حدث معقبة: “علمي ارتبط بها وعائلة محترمة جدا صادقتها. المهم إنها سوت حرية شخصية كلها معروفة لعائلتها وأولادها”.

وختمت: “أنتم كعادة الكثيرين منكم ما عندكم شيء غير أكل لحم البشر”.

من هو هشام الخياط؟

الجدير بالذكر أن هشام خياط هو طبيب متخصص في جراحة العظام وأعصاب العمود الفقري والدماغ.

ويعتبر هشام الخياط من أشهر وأبرز أطباء الكويت. ومن ضمن أمهر الكوادر الطبية كما يعمل في العديد من المستشفيات داخل الكويت مثل مستشفى ابن سينا ودار الشفاء بجانب عمله داخل عيادته الخاصة الموجودة داخل مدينة السالمية.

كما انه كويتي الأصل يبلغ من العمر حوالي أربعين عام، وولد هشام بركات في بدايات الثمانينات من القرن الماضي.

ويسكن الخياط في الكويت ويعمل بداخل القطاع الصحي، كما أنه حصل على البورد الأمريكي والكندي فيما يخص جراحة الأعصاب من ولاية دالاس الأمريكية جامعة ميامي.

المصدر: (وطن – متابعات)