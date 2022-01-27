رياض محرز وزوجته الشقراء تايلور يقضيان شهر العسل في جزر المالديف (صور)

وطن – يقضي النجم الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عطلته الشتوية برفقة زوجته الجديدة عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد في جزر المالديف، بعد خيبة الآمل مع منتخب بلاده. في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

رياض محرز وزوجته تايلور وارد

واختار الجزائري رياض محرز وزوجته تايلور وارد قضاء شهر العسل بعد إعلان زواجها .مطلع الشهر الجاري، بعد حفل زفاف أقامه اللاعب على الطريقة الإسلامية داخل أحد الفنادق في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

🔴#رياض_محرز في أخر ظهور له صباح اليوم في ”جزر المالديف‟ رفقة زوجته #تايلور_وارد 🇩🇿💜 pic.twitter.com/kQTkvFPa4Y — dahleb mustafa (@DahlebMustafa) January 26, 2022

كما ونشرت زوجة النجم الجزائري ” تايلور وارد”، عدداً من الصور عبر حسابها الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، خلال قضائهما العطلة الشتوية برفقة زوجها رياض محرز، معلقة عليها: ” هذا المكان الساحر”.

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الرسالة التي بعثها محرز للجزائريين كانت من جزر المالديف

🛑محرز يقضي عطلة رفقة زوجته تايلور وارد بجزيرة النجوم "المالديف" لتجاوز خيبة الكان

🛑 محرز بدأ ينشر صوره مع زوجته ويشارك الجزائريين مشاعره عبر انستغرام وهو ما يشير إلى ان اللاعب بدأ يسترجع معنوياته بعد خيية الكاميرون#mahrez pic.twitter.com/LXNfIrG8ms — أنا الجزائر MAG (@positiv82640930) January 26, 2022

رياض محرز والعتاب

كما واعتذر الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بوقت سابق. في حوار صحفي عقب خروج منتخب الجزائر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة أمم أفريقيا، قائلاً: ” نلتمس العذر من الشعب الجزائري سامحونا .. سامحونا”.

وختم رياض محرز رسالته، ” سنعود أقوى، ساندونا وابقوا معنا… سنعود أقوى”.

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رياض محرز في رسالة للجماهير الجزائرية 🇩🇿 بعد توديع الكان مبكرا:

💬ما حدث بمثابة تنبيه لنا وسنعود بقوة في قادم التحديات

💬لا نبحث عن الأعذار لأننا لم نكن جميعا في مستوى التطلعات وعلى رأسهم أنا

💬سنجعل الجماهير الجزائرية تفتخر بنا مرة أخرى في المباريات المهمة التي تنتظرنا pic.twitter.com/p95QwGZf4X — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 25, 2022

وعاتب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، عقب قضائه فترة عطلته الشتوية برفقة زوجته تايلور وارد، على الرغم من إقصاء منتخب محاربو الصحراء من منافسات. دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وكأن شيئاً لم يحصل.

الضوء الأخضر

كما وعبر نشطاء آخرون، بأن هذا الأمر يصنف ضمن حياته الخاصة. مع النجم الجزائري رياض محرز، ولا علاقة مباشرة بخروج منتخب الجزائر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون.

بينما شعب المصري و التونسي و المغربي يحتفلون بالتأهل الى ربع النهائي من منافسة كأس امم إفريقيا#رياض_محرز بعد خيبة اقصاء في الدور الأول #يستمتع في جزر المالديف رفقة زوجته #تايلور_وارد حيث كان يعلمها كيفية قيادة جساكي في البحر#يارياض تمنينا لو تأهل منتخبنا هو كذلك…… pic.twitter.com/hodVAKiH0L — page93da_dz (@98Haraga) January 27, 2022

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وكان المدرب الإسباني بيت غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد منح نجمه الجزائري رياض محرز عطلة إضافية من أجل العودة بجاهزية عالية لاستئناف برفقة الفريق السماوي المنافسات المحلية والأوروبية.

ويحتل حامل اللقب فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق كبير أقرب المنافسين فريق ليفربول الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)