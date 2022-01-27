رياضة

رياض محرز وزوجته الشقراء تايلور يقضيان شهر العسل في جزر المالديف (صور)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
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رياض محرز يقضي شهر العسل برفقة زوجته تايلور في جزر المالديف watanserb.com
رياض محرز يقضي شهر العسل برفقة زوجته تايلور في جزر المالديف

وطن – يقضي النجم الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عطلته الشتوية برفقة زوجته الجديدة عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد في جزر المالديف، بعد خيبة الآمل مع منتخب بلاده. في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

رياض محرز وزوجته تايلور وارد

واختار الجزائري رياض محرز وزوجته تايلور وارد قضاء شهر العسل بعد إعلان زواجها .مطلع الشهر الجاري، بعد حفل زفاف أقامه اللاعب على الطريقة الإسلامية داخل أحد الفنادق في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ونشرت زوجة النجم الجزائري ” تايلور وارد”، عدداً من الصور عبر حسابها الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، خلال قضائهما العطلة الشتوية برفقة زوجها رياض محرز، معلقة عليها: ” هذا المكان الساحر”.

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رياض محرز والعتاب

كما واعتذر الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بوقت سابق. في حوار صحفي عقب خروج منتخب الجزائر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة أمم أفريقيا، قائلاً: ” نلتمس العذر من الشعب الجزائري سامحونا .. سامحونا”.

وختم رياض محرز رسالته، ” سنعود أقوى، ساندونا وابقوا معنا… سنعود أقوى”.

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وعاتب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، عقب قضائه فترة عطلته الشتوية برفقة زوجته تايلور وارد، على الرغم من إقصاء منتخب محاربو الصحراء من منافسات. دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وكأن شيئاً لم يحصل.

الضوء الأخضر

كما وعبر نشطاء آخرون، بأن هذا الأمر يصنف ضمن حياته الخاصة. مع النجم الجزائري رياض محرز، ولا علاقة مباشرة بخروج منتخب الجزائر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون.

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وكان المدرب الإسباني بيت غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد منح نجمه الجزائري رياض محرز عطلة إضافية من أجل العودة بجاهزية عالية لاستئناف برفقة الفريق السماوي المنافسات المحلية والأوروبية.

ويحتل حامل اللقب فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق كبير أقرب المنافسين فريق ليفربول الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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