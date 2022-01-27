الهدهد

رويترز: سلطنة عمان تطلق أول سوق للكهرباء في الشرق الأوسط

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
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سلطنة عمان watanserb.com
سلطنة عمان تطلق سوقاً فورية للكهرباء هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لزيادة كفاءة شراء الطاقة

وطن – قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن سلطنة عمان أطلقت رسمياً سوقاً فورية للكهرباء، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. لزيادة كفاءة شراء الطاقة.

وبحسب الوكالة سيمكن السوق الفوري المولدات المرخصة لأول مرة من تقديم طاقتها الفائضة بأكثر الأسعار تنافسية.

ووفقا للوكالة، “تعتبر تكاليف الطاقة المنزلية حساسة في سلطنة عمان، حيث شهدت العام الماضي احتجاجات على البطالة”.

وأكدت الوكالة على تراجع الاحتجاجات في مايو / أيار من قبل مئات العمانيين الباحثين عن عمل. بعد أن أمر السلطان هيثم بن طارق، الذي واجه أكبر تحد يواجهه حتى الآن، بتسريع خطط الحكومة لخلق آلاف الوظائف.

وكان الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة قد أوضح خلال لقاء مباشر في برنامج “من عُمان” بتلفزيون سلطنة عُمان نتائج مراجعة التعرفة وحوكمة قطاع الكهرباء.

وقال إن الطاقة الكهربائية المزودة ارتفعت من 10 آلاف كيلو واط عام 2005 إلى 30 ألف كيلو واط عام 2021. بواقع 3 أضعاف مع بداية إعادة الهيكلة. وعدد المشتركين ارتفع من 600 ألف إلى مليون و200 ألف مشترك.

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وأوضح أن الهدف من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين. وتمكين المنافسة في قطاع التزويد من إتاحة الفرصة للمستهلك للاختيار بين المشغل (أ) والمشغل (ب) إذا وجد عدم رضى في الخدمة المقدمة.

ولفت إلى أنه من خلال مراجعة تعرفة الكهرباء المعلن عنها، تم الأخذ بعين الاعتبار هيكلة القطاع نفسه، والتكاليف تشمل التشغيلية والرأسمالية لهذه الشركات، وتم إقرار بعض التغيرات على الخطط الاستثمارية للشركات والتنسيق مع الجهات المختصة عند إعداد هذه المراجعات.

بينما قال إن 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال الـ15 سنة الماضية.

وشدد على أن السوق الفوري من أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء وهو سوق تداول الطاقة من خلال شركات التوليد والشركة العُمانية لشراء الطاقة يسهم في تقليل الاعتماد على العقود طويلة الأمد لشراء الطاقة ويساعد في إدخال الطاقة البديلة.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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