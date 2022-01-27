في عيد ميلادها .. رونالدو يفاجئ جورجينا رودريغيز في دبي (صور)

دبي – احتفلت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بعيد ميلادها الـ28، معه ومع أولادهما، في دبي بدولة الإمارات .

ونشرت جورجينا رودريغيز صوراً من الاحتفال بعيد ميلادها في دبي، حيث فاجأها رونالدو بعرض صورتها على برج خليفة .

#عرب_وود | جورجينا رودريغيز تحتفل بعيد ميلادها الـ ٢٨ في دبي مع رونالدو وأطفالها 🎂 pic.twitter.com/jvElCfRexY — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) January 27, 2022

وكتبت جورجينا لصديقها رونالدو عبارات شكر وثناء عبّرت فيها عن سعادتها بوجودها معه وباحتفالها بعيد ميلادها معه.

وتزامناً مع احتفالها بيوم ميلادها الـ28، يُعرض اليوم الخميس الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

ويتناول الفيلم قصة جورجينا التي انتقلت من حياة عادية وبسيطة؛ لتعيش مع واحد من الشخصيات الأكثر شهرة وثراء عالمياً؛ لتكوّن عائلة سعيدة مع أطفال.

وكيف عاشت تجربة الأمومة لأول مرة مع ابنتها من رونالدو، آلانا البالغة من العمر 4 أعوام حالياً؛ إضافة إلى أبناء رونالدو الـ3 وهم: كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاماً، والتوأمان ماتيو وإيفا، 4 أعوام، كما أنها حالياً حامل بتوأمين.

كما قالت عارضة الأزياء: “كنت أصل المحل في حافلة نقل عام، وأغادره في سيارة بوجاتي. وانتقلت من بيع السلع الفاخرة إلى ارتدائها على السجادة الحمراء، أنا امرأة الرجل الأكثر متابعة في العالم على السوشيال ميديا”.

بينما عبرت عن صعوبة انسجامها بأسلوب حياة رونالدو الفاخر في بداية الأمر. لكنها الآن سعيدة بهذه الحياة كثيراً. وتعتبر نفسها محظوظة لأنها عرفت معنى ألا تملك شيئاً،.ومعنى أن يكون لديك كل شيء.

(المصدر: مواقع التواصل – وكالات)