حياتنا

في عيد ميلادها .. رونالدو يفاجئ جورجينا رودريغيز في دبي (صور)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
جورجينا رودريغيز تحتفل مع رونالدو بعيد ميلادها في دبي watanserb.com
جورجينا رودريغيز تحتفل مع رونالدو بعيد ميلادها في دبي

دبي – احتفلت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بعيد ميلادها الـ28، معه ومع أولادهما، في دبي بدولة الإمارات .

ونشرت جورجينا رودريغيز صوراً من الاحتفال بعيد ميلادها في دبي، حيث فاجأها رونالدو بعرض صورتها على برج خليفة .

وكتبت جورجينا لصديقها رونالدو عبارات شكر وثناء عبّرت فيها عن سعادتها بوجودها معه وباحتفالها بعيد ميلادها معه.

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وتزامناً مع احتفالها بيوم ميلادها الـ28، يُعرض اليوم الخميس الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

ويتناول الفيلم قصة جورجينا التي انتقلت من حياة عادية وبسيطة؛ لتعيش مع واحد من الشخصيات الأكثر شهرة وثراء عالمياً؛ لتكوّن عائلة سعيدة مع أطفال.

وكيف عاشت تجربة الأمومة لأول مرة مع ابنتها من رونالدو، آلانا البالغة من العمر 4 أعوام حالياً؛ إضافة إلى أبناء رونالدو الـ3 وهم: كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاماً، والتوأمان ماتيو وإيفا، 4 أعوام، كما أنها حالياً حامل بتوأمين.

كما قالت عارضة الأزياء: “كنت أصل المحل في حافلة نقل عام، وأغادره في سيارة بوجاتي. وانتقلت من بيع السلع الفاخرة إلى ارتدائها على السجادة الحمراء، أنا امرأة الرجل الأكثر متابعة في العالم على السوشيال ميديا”.

بينما عبرت عن صعوبة انسجامها بأسلوب حياة رونالدو الفاخر في بداية الأمر. لكنها الآن سعيدة بهذه الحياة كثيراً. وتعتبر نفسها محظوظة لأنها عرفت معنى ألا تملك شيئاً،.ومعنى أن يكون لديك كل شيء.

(المصدر: مواقع التواصل – وكالات) 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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