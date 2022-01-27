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الثلج في القدس .. فَرِحَ الفلسطينيون فاعتقلهم جنود الاحتلال! (شاهد)

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
الثلج في القدس watanserb.com
ابتهاد الفلسطينيين بتساقط الثلوج في ساحات الأقصى - (القسطل)

وطنخاصّ – شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطنا مقدسيا خلال 24 ساعة في مدينة القدس المحتلة، بالرغم من الأجواء شديدة البرودة مع دخول منخفض جوي، حمل تساقطا للثلوج غطى المناطق المرتفعة في فلسطين أبرزها جبال مدينة القدس المحتلة.

ولم توقف الأجواء الباردة، وفرح المقدسيين إجراءات قوات الاحتلال بحقهم من حملة اعتقال وتنكيل بهم، فشنت حملة اعتقالات في بلدة الطور طالت 14 مقدسيا، وقرابة 11 آخرين تم اعتقالهم من منطقة باب العمود  (أحد أبواب البلدة القديمة في القدس) بعد رفع أحد الشبان مساء الأربعاء العلم الفلسطيني فوق سور البلدة القديمة أثناء تساقط الثلوج.

استهداف همجي

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب لـ وطن، إن سلطات الاحتلال واصلت تعذيب الشعب الفلسطيني والتنكيل به، ولم توقفها الأجواء شديدة البرودة. وكانت الاعتقالات بطريقة همجة كما هي العادة، وتم تكبيل المعتقلين وإخراج عوائلهم في العراء. بالرغم من استمرار تساقط الثلوج عليهم في أجواء شديدة البرودة.

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وكانت شرطة الاحتلال في مدينة القدس أعلنت أنها ستضرب بيد من حديد، أي مقدسي سيقوم بمخالفة إجراءات الاحتلال في المدينة، خاصة بعد رفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود، ورفعه مرة أخرى مع رايات خضراء في باحات المسجد الأقصى المبارك. وبعد وتدفق المقدسيين نحو المسجد للتصوير والتفاعل مع تساقط الثلوج عليه.

ويرى أبو عصب أن موضوع السيادة الاحتلالية في القدس يعتبر خطا أحمر بالنسبة لهم. لذلك طاردوا كل من شارك في رفع العلم الفلسطيني، أو صوره أو حتى تفاعل مع هذه القضية.

فرحٌ يغيظ العدا

وداهم الاحتلال المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، بعد توافد المقدسيين إليه فرحين بالثلج، وفق أبو عصب، وكأن فرح الفلسطينيين يستفزه؛ لأنه لا يريد أي تواجد فلسطيني في القدس وخاصة في المسجد الأقصى المبارك. وهذا ما قام به بالفعل في منطقة باب العامود مساء أمس عندما أطلق قنابل الصوت والغاز تجاه المقدسيين الذين تجمعوا للعب بالثلج.

وكان الناشطون الفلسطينيون في معظم مناطق العالم نشروا صورا ومقاطع مصورة لتساقط الثلوج في باحات المسجد الأقصى المبارك. وتفاعلوا بشكل لافت مع اكتساء هذه الباحات الطاهرة بالزائر الأبيض.

(المصدر: وطن – خاص)

 

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صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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