الثلج في القدس .. فَرِحَ الفلسطينيون فاعتقلهم جنود الاحتلال! (شاهد)

وطن / خاصّ – شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطنا مقدسيا خلال 24 ساعة في مدينة القدس المحتلة، بالرغم من الأجواء شديدة البرودة مع دخول منخفض جوي، حمل تساقطا للثلوج غطى المناطق المرتفعة في فلسطين أبرزها جبال مدينة القدس المحتلة.

ولم توقف الأجواء الباردة، وفرح المقدسيين إجراءات قوات الاحتلال بحقهم من حملة اعتقال وتنكيل بهم، فشنت حملة اعتقالات في بلدة الطور طالت 14 مقدسيا، وقرابة 11 آخرين تم اعتقالهم من منطقة باب العمود (أحد أبواب البلدة القديمة في القدس) بعد رفع أحد الشبان مساء الأربعاء العلم الفلسطيني فوق سور البلدة القديمة أثناء تساقط الثلوج.

شبان يرفعون العلم الفلسطيني على باب العامود تزامناً مع تساقط الثلوج في القدس pic.twitter.com/MKkOmUK2Oo — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 26, 2022

استهداف همجي

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب لـ وطن، إن سلطات الاحتلال واصلت تعذيب الشعب الفلسطيني والتنكيل به، ولم توقفها الأجواء شديدة البرودة. وكانت الاعتقالات بطريقة همجة كما هي العادة، وتم تكبيل المعتقلين وإخراج عوائلهم في العراء. بالرغم من استمرار تساقط الثلوج عليهم في أجواء شديدة البرودة.

وكانت شرطة الاحتلال في مدينة القدس أعلنت أنها ستضرب بيد من حديد، أي مقدسي سيقوم بمخالفة إجراءات الاحتلال في المدينة، خاصة بعد رفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود، ورفعه مرة أخرى مع رايات خضراء في باحات المسجد الأقصى المبارك. وبعد وتدفق المقدسيين نحو المسجد للتصوير والتفاعل مع تساقط الثلوج عليه.

بالثلج مجسم صاروخ M75 القسامي 💚

من #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية . pic.twitter.com/Y7V65FoJE8 — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) January 27, 2022

ويرى أبو عصب أن موضوع السيادة الاحتلالية في القدس يعتبر خطا أحمر بالنسبة لهم. لذلك طاردوا كل من شارك في رفع العلم الفلسطيني، أو صوره أو حتى تفاعل مع هذه القضية.

رفع العلم الفلسطيني بين الثلوج في المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم.. تصوير: جمال الحسيني pic.twitter.com/kgbv9xqKyR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2022

فرحٌ يغيظ العدا

وداهم الاحتلال المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، بعد توافد المقدسيين إليه فرحين بالثلج، وفق أبو عصب، وكأن فرح الفلسطينيين يستفزه؛ لأنه لا يريد أي تواجد فلسطيني في القدس وخاصة في المسجد الأقصى المبارك. وهذا ما قام به بالفعل في منطقة باب العامود مساء أمس عندما أطلق قنابل الصوت والغاز تجاه المقدسيين الذين تجمعوا للعب بالثلج.

الثلج في العالم: عمل رجل ثلجي والتزحلق على الثلج .. الثلج في القدس: pic.twitter.com/i73kzy0pYs — محمد نادر علمي 🎤 (@mohammadalami_) January 26, 2022

وكان الناشطون الفلسطينيون في معظم مناطق العالم نشروا صورا ومقاطع مصورة لتساقط الثلوج في باحات المسجد الأقصى المبارك. وتفاعلوا بشكل لافت مع اكتساء هذه الباحات الطاهرة بالزائر الأبيض.

صور من الأجواء في باحات المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/2gy1EKecZ3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2022

(المصدر: وطن – خاص)