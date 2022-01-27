هجمات الحوثي حققت هدفها .. أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات!

وطن – نصحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الخميس، مواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات، محذرة من خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار وكذلك بسبب حالات فيروس كورونا المتفشية بالدولة الخليجية والوضع الوبائي.

وجاء تحذير السفر لواشنطن بعد هجومين شنهما الحوثيون المدعومون من إيران على أبوظبي الأسبوع الماضي.

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إعادة النظر في السفر يأتي بسبب التهديد بشن هجمات بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار.

لكن مسؤولا إماراتيا كبيرا قال إن هجمات الحوثيين لن تكون “الوضع الطبيعي الجديد للإمارات”.

ونقل عن المسؤول قوله لوكالة “فرانس برس”: “نرفض الانصياع لتهديد إرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة حياتنا”.

وأضاف المسؤول: “ما زلنا أحد أكثر البلدان أمانًا في العالم. وقد عززت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا“.

وشن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجومين على الدولة الخليجية هذا الشهر. قتل أحدهما ثلاثة أشخاص على مشارف العاصمة أبوظبي.

ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، وتستضيف القوات الأمريكية التي صدت هجومًا صاروخيًا يوم الاثنين.

من جانبها ذكر وكالة “بلومبيرغ” أنه جاء في تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية أن “احتمال وقوع هجمات على المواطنين الأمريكيين ومصالحهم في الخليج وشبه الجزيرة العربية يظل مصدر قلق مستمر وخطير”.

وأعلنت الجماعات المتمردة العاملة في اليمن نيتها مهاجمة الدول المجاورة، بما في ذلك الإمارات، باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار.

واستهدفت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة مناطق مأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية.

كما أضاف بيان الخارجية الأمريكية أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد كانت “مرتفعة للغاية” في الإمارات.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة ما يزيد قليلاً عن 2600 حالة اليوم الخميس.

ويشار إلى أنه تزامنا مع الإعلان عن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للإمارات، يوم الأحد القادم، حذر الصحفي الإسرائيلي الشهير روعي كايس من أن يكون “هرتسوغ” هدفا محتملا للحوثيين.

وقال “كايس” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في إشارة لإعلان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين بأن معرض “إكسبو دبي” سيكون هدفا للقصف:” بعد يوم من إحباط الهجوم الصاروخي على أبو ظبي.هدد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن يحيى سريع معرض إكسبو في دبي: “إكسبو معنا قد تخسر … ننصح بتغيير الاتجاه”.

יממה אחרי מתקפת הטילים על אבו דאבי שסוכלה, דובר המורדים החות'ים בתימן, יחיא סריע, מאיים על יריד אקספו בדובאי: "אקספו, איתנו אתם עלולים להפסיד… ממליצים לשנות את הכיוון". — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 25, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى:” تأتي زيارة الرئيس هرتسوغ إلى الإمارات الأسبوع المقبل، بما في ذلك المعرض، في وقت حساس بشكل خاص”.

وأردف “كايس” قائلا:” نقطة يجب التفكير فيها: لست متأكدًا من أنه من الذكاء حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات”.

الرئيس الإسرائيلي ينوي زيارة الإمارات

وكان موقع “واللاه” العبري قد كشف بأن الرئيس يتسحاق هرتسوغ، سيزور وزوجته، يوم الأحد وللمرة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وفي إطار زيارته سيزور هرتسوغ معرض إكسبو في دبي، حيث من المتوقع أن يقام “يوم إسرائيل”.

كما سيعقد اجتماعات رسمية مع بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد. وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وممثلي الجالية اليهودية.

وتأتي زيارة هرتسوغ بعد أن قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)