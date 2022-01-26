يمولّه منصور بن زايد .. ما قصة الموقع الإخباري الأمريكي الذي أطلق حديثا؟!

وطن – أفاد موقع “فري بيكون freebeacon” الأمريكي في تقرير له، بأن نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، يمول موقعًا إخباريًا أميركيًا تقدميًا يدعى “Grid”.

ولفت تقرير الموقع الذي ترجمته (وطن) إلى أن هذا الموقع أطلق الشهر الماضي وسجل كعميل أجنبي لدولة الإمارات في وزارة العدل.

وعلمت صحيفة Free Beacon أن المنفذ الإعلامي التقدمي الجديد Grid، الذي اجتذب ضجة صحفية ومواهب ذات أسماء كبيرة، تم تطويره من قبل جماعات ضغط تابعة للإمارات العربية المتحدة بتمويل من نائب رئيس الوزراء الإماراتي.

وتابعت أن شبكة Grid، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر وروج لها المدون ذو الميول اليسارية “ماثيو يغليسياس” بصفته محررها المتجول، جمعت الأموال الأولية من شركة قابضة يملكها الأمير الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

كما تشاورت Grid مع شركة ضغط في واشنطن العاصمة، وهي وكيل أجنبي مسجل لدولة الإمارات أثناء تطويرها.

وتابعت الصحيفة أن هذا التمويل الأجنبي ومشاركة جماعات الضغط، يثير تساؤلات حول استقلالية المنفذ الإخباري. وما إذا كان يجب أن يُطلب منه التسجيل كوكيل أجنبي لدى وزارة العدل.

وفي السنوات الأخيرة ، شنت وزارة العدل الأمريكية حملة على المنافذ الإخبارية التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا وتسعى للتأثير على الجمهور المحلي للولايات المتحدة. مما دفع قناتي RT الروسية و CGTN الصينية للتسجيل كعملاء أجانب.

وضع جماعات الضغط الإماراتية

وتأتي هذه المعلومات وسط تدقيق حكومي في وضع جماعات الضغط الإماراتية المكثفة في واشنطن. حيث ضخت الدولة الخليجية الغنية بالنفط الملايين للتأثير على الولايات المتحدة بشأن قضايا مثل تغير المناخ والعلاقات مع خصمها الإقليمي قطر أيام الأزمة.

وفي العام الماضي وجهت إلى “توم باراك” مساعد ترامب السابق، لائحة اتهام بزعم العمل كعضو ضغط غير مسجل لصالح الإمارات، وهي التهم التي ينفيها.

وقال بن فريمان مؤلف كتاب “مزاد السياسة الخارجية”: “في حين أن هدف Grid المتمثل في توفير تغطية أكثر شمولاً وعمقًا للقصص الإخبارية جدير بالثناء. إلا أنه من المقلق أن الأموال الأولية لهذا المشروع. جاءت من شركة مملوكة لنائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة”.

وتابع: “تتمتع الإمارات بأحد أسوأ مستويات حرية الصحافة في العالم . وقد تم رصد حكومة الإمارات مرارًا وتكرارًا وهي تتدخل بشكل غير قانوني في السياسة والانتخابات الأمريكية“. مضيفا:”هل هذا حقًا هو من نريد نقل الأخبار إلينا؟”.

ولفت التقرير إلى أنه تم تصميم Grid لأول مرة في أغسطس 2020 من قبل المدير التنفيذي السابق لـ National Geographic مارك بومان. الذي جمع الأموال الأولية من شركة تدعى International Media Investments ، وفقًا لصحيفة New York Times.

و”انترناشيونال ميديا ​​إنفستمنتس” هي شركة قابضة مملوكة لآل نهيان، نائب رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والأخ غير الشقيق لرئيس الدولة.

كما شاركت بشكل وثيق في المشروع APCO Worldwide. وهي شركة ضغط في العاصمة. ووكيل أجنبي مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر لصحيفة Free Beacon إن الشركة كانت مستشارًا للمنفذ الإخباري. أثناء تطويره العام الماضي.

شبكة Grid “غرفة تحرير تعاونية لمراسلين مهرة”!

هذا وتصف شبكة Grid نفسها بأنها “غرفة تحرير تعاونية لمراسلين مهرة”. تسعى إلى تقديم “صورة أكثر اكتمالاً” للقصص الإخبارية الرئيسية التي تتراوح من تغير المناخ إلى الاقتصاد العالمي.

وهي تروج لأهمية الاستقلال الصحفي على موقعها على الإنترنت وتقول إن مراسليها “سيتخذون خطوات صارمة لتجنب تضارب المصالح الشخصية والكشف عنها عندما لا يستطيعون ذلك”.

فيما لم ترد على طلبات متعددة للتعليق من Free Beacon.

من جانبها أكدت APCO أنها قدمت المشورة إلى Grid قبل إطلاقها. لكنها رفضت تحديد العميل الذي أدخل الشركة في المشروع.

هذا وصرح جيمي كو المتحدث باسم APCO لـ Free Beacon: “قدمت APCO Worldwide خدمات استشارية لشبكة Grid خلال النصف الأول من عام 2021”. “أبكو ليس لها دور مستمر في الشبكة.”

خلال هذه الفترة الزمنية نفسها، كانت APCO وكيلًا أجنبيًا مسجلاً لشركة بترول أبوظبي الوطني. وفقًا للسجلات المودعة في قاعدة بيانات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل.

وفي إيداعات وزارة العدل ، قالت الشركة إنها تقدم المشورة للإمارات بشأن إستراتيجيتها للتواصل الإعلامي في الولايات المتحدة. من حيث صلتها بـ “أجندة المناخ العالمي”.

وقال فريمان إنه “من المثير للقلق أن شركة مسجلة من قبل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) . تعمل في الإمارات العربية المتحدة كانت تستشير Grid.”

وقال فريمان: “هذا ، بالإضافة إلى التمويل الإماراتي، قد يثير الدهشة في وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل. والتي طلبت في السنوات الأخيرة من عدد من وسائل الإعلام الأجنبية. بما في ذلك قناة الجزيرة + AJ . التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.”

وتابع:”السؤال المهم هو مقدار تمويل Grid الذي يأتي من الإمارات العربية المتحدة . ومقدار التحكم التحريري إن وجد”.

بينما قالت APCO إنها لم تعد تعمل مع Grid، وأعلنت شركة الضغط في بيان صحفي في ذلك الوقت ، عن تعيين ديفتريوس ، وهو مقدم سابق في مكتب سي إن إن في أبو ظبي. من قبل شركة أبكو في يوليو الماضي. “لدعم تطوير المحتوى ذي العلامات التجارية لمنصات الإعلام العالمية”.

(المصدر: فري بيكون – ترجمة وطن)