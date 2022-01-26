هل يستهدف الحوثيون الإمارات يوم زيارة الرئيس الإسرائيلي ولقائه محمد بن زايد!؟

وطن – تزامنا مع الإعلان عن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للإمارات، يوم الأحد القادم، حذر الصحفي الإسرائيلي الشهير روعي كايس من أن يكون “هرتسوغ” هدفا محتملا للحوثيين.

وقال “كايس” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في إشارة لإعلان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين بأن معرض “إكسبو دبي” سيكون هدفا للقصف:” بعد يوم من إحباط الهجوم الصاروخي على أبو ظبي. هدد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن يحيى سريع معرض إكسبو في دبي: “إكسبو معنا قد تخسر … ننصح بتغيير الاتجاه”.

יממה אחרי מתקפת הטילים על אבו דאבי שסוכלה, דובר המורדים החות'ים בתימן, יחיא סריע, מאיים על יריד אקספו בדובאי: "אקספו, איתנו אתם עלולים להפסיד… ממליצים לשנות את הכיוון". — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 25, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى:” تأتي زيارة الرئيس هرتسوغ إلى الإمارات الأسبوع المقبل، بما في ذلك المعرض، في وقت حساس بشكل خاص”.

הביקור של הנשיא הרצוג באמירויות בשבוע הבא כולל באקספו מגיע בעיתוי רגיש במיוחד… https://t.co/4LLMVuRfZ2 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 25, 2022

وأردف “كايس” قائلا:” نقطة يجب التفكير فيها: لست متأكدًا من أنه من الذكاء حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات”.

ונקודה למחשבה: לא בטוח שזה ממש חכם להודיע מראש על ביקור כזה בתקופה שבה החות'ים מנסים לדוג מטרות איכותיות באמירויות — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 25, 2022

الرئيس الإسرائيلي ينوي زيارة الإمارات

وكان موقع “واللاه” العبري قد كشف بأن الرئيس يتسحاق هرتسوغ، سيزور وزوجته، يوم الأحد وللمرة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وفي إطار زيارته سيزور هرتسوغ معرض إكسبو في دبي، حيث من المتوقع أن يقام “يوم إسرائيل”.

كما سيعقد اجتماعات رسمية مع بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد. وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وممثلي الجالية اليهودية.

وتأتي زيارة هرتسوغ بعد أن قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.

هذا وأعرب بينيت خلال اتصال هاتفي مع بن زايد، الأسبوع الماضي، استعداد إسرائيل لمساعدة الإمارات من الناحية الأمنية. ضد الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيين.

وقالت وكالة “رويترز” إن إسرائيل عرضت على الإمارات تقديم دعم أمني واستخباراتي لها. بعد أن خلف الهجوم الذي شنه الحوثيون ثلاثة قتلى في أبوظبي وخسائر كبيرة.

وذكرت الوكالة بحسب ترجمة (وطن)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال في رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، إنه أمر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية “بتقديم أي مساعدة لنظرائها في الإمارات، إذا كنتم مهتمين بذلك.”

(المصدر: وطن – تويتر – مواقع عبرية)