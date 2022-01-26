الهدهد

هل يستهدف الحوثيون الإمارات يوم زيارة الرئيس الإسرائيلي ولقائه محمد بن زايد!؟

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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تحذير الرئيس الإسرائيلي من أن يكون هدف الحوثيين خلال زيارته الإمارات watanserb.com
هرتسوغ ينوي زيارة الإمارات ولقاء محمد بن زايد

وطن – تزامنا مع الإعلان عن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للإمارات، يوم الأحد القادم، حذر الصحفي الإسرائيلي الشهير روعي كايس من أن يكون “هرتسوغ” هدفا محتملا للحوثيين.

وقال “كايس” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في إشارة لإعلان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين بأن معرض “إكسبو دبي” سيكون هدفا للقصف:” بعد يوم من إحباط الهجوم الصاروخي على أبو ظبي. هدد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن يحيى سريع معرض إكسبو في دبي: “إكسبو معنا قد تخسر … ننصح بتغيير الاتجاه”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” تأتي زيارة الرئيس هرتسوغ إلى الإمارات الأسبوع المقبل، بما في ذلك المعرض، في وقت حساس بشكل خاص”.

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وأردف “كايس” قائلا:” نقطة يجب التفكير فيها: لست متأكدًا من أنه من الذكاء حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات”.

الرئيس الإسرائيلي ينوي زيارة الإمارات 

وكان موقع “واللاه” العبري قد كشف بأن الرئيس يتسحاق هرتسوغ، سيزور وزوجته، يوم الأحد وللمرة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وفي إطار زيارته سيزور هرتسوغ معرض إكسبو في دبي، حيث من المتوقع أن يقام “يوم إسرائيل”.

كما سيعقد اجتماعات رسمية مع بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد. وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وممثلي الجالية اليهودية.

وتأتي زيارة هرتسوغ بعد أن قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.

هذا وأعرب بينيت خلال اتصال هاتفي مع بن زايد، الأسبوع الماضي، استعداد إسرائيل لمساعدة الإمارات من الناحية الأمنية. ضد الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيين.

وقالت وكالة “رويترز” إن إسرائيل عرضت على الإمارات تقديم دعم أمني واستخباراتي لها. بعد أن خلف الهجوم الذي شنه الحوثيون ثلاثة قتلى في أبوظبي وخسائر كبيرة.

وذكرت الوكالة بحسب ترجمة (وطن)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال في رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، إنه أمر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية “بتقديم أي مساعدة لنظرائها في الإمارات، إذا كنتم مهتمين بذلك.”

(المصدر: وطن – تويتر – مواقع عبرية) 

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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