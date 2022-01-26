هل استغنى محمد بن سلمان عن ذراعه الأيمن بدر العساكر؟!

وطن – قال الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن”، أنيس منصور، بان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أقصى مدير المكتب الخاص به بدر العساكر وعين مكانه طراد سبأ عبدالله باهبري.

وقال “منصور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”. زاعما أن “بن سلمان يطرد بدر العساكر رئيس الشؤون الخاصة المتهم بالقرصنة والتجسس عبر تويتر الفضيحة المدوية وطراد سبأ عبدالله باهبري”.

وأوضح “منصور” أن “سبأ هو حفيد عبدالله باهبري الذي كان يعمل في المخابرات ايام الامير تركي الفيصل”.

بن سلمان يطرد بدر العساكر رئيس الشؤون الخاصة المتهم بالقرصنة

والتجسس عبر تويتر الفضيحة المدوية و يعين طراد سبأ عبدالله باهبري.

سبأ هو حفيد عبدالله باهبري الذي كان يعمل في المخابرات ايام الامير تركي الفيصل

العساكر فضح مبس وتخلص منه بسبب علاقة مع خلايا القحطاني وفضائحهم الدولية 😉 — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) January 25, 2022

ولفت إلى ان ” العساكر فضح مبس وتخلص منه بسبب علاقة مع خلايا القحطاني وفضائحهم الدولية”.

يشار إلى أنه لا يوجد تأكيدات رسمية أو إعلان من السلطات السعودية يؤكد ما تحدث به الكاتب الصحفي أنيس منصور.

وبالاطلاع على حساب “بدر العساكر” على “تويتر” اتضح أنه لا زال يعرف نفسه بأنه مدير المكتب الخاص لولي العهد محمد بن سلمان. وعضو مجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية التي يشرف عليها “ابن سلمان” بنفسه.

يشار إلى أن أمرا ملكيا صدر في مايو/آيار عام 2020 بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة. وهو منصب جديد ومختلف عن منصب مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان.

ويعد بدر العساكر مدير مكتب محمد بن سلمان هو اليد الخفية وراء علميات التجسس وتجنيد الافراد للتجسس على معارضي ولي العهد خارج المملكة.

عمليات تجسس على معارضين

فقد كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت اثنين من الموظفين السابقين لدى شركة “تويتر” بالتجسس لحساب الرياض على حسابات منتقدين لسياساتها.

وقالت الصحيفة: إن “توجيه التهم جاء بعد يوم من اعتقال المواطن الأمريكي أحمد أبو عمو، الموظف السابق في تويتر، وهو المتهم الأول. في حين أن المتهم الثاني مواطن سعودي يدعى عليّ الزبارة. وقد اتُّهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من ستة آلاف حساب على تويتر عام 2015”.

في حين أضافت نقلاً عن وزارة العدل، أن “المتهمَين عملا معاً لحساب حكومة آل سعود والعائلة المالكة، من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر”.

وقال ممثلو الادعاء: إن “مواطناً سعودياً ثانياً يدعى أحمد المطيري، كان وسيطاً بين المسؤولين السعوديين وموظفي تويتر”، بحسب الصحيفة.

بدوره قال النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون: إن “الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم تتهم سعوديَّين بالعبث بالأنظمة الداخلية لـ (تويتر). من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين وآلاف من مستخدمي المنصة”.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن من بين الحسابات التي استُهدفت حساب المعارض السعودي المقيم بكندا عمر عبد العزيز. الذي كان مقرباً من الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

ولفتت إلى أن “الأشخاص الثلاثة متَّهمون بالعمل مع مسؤول سعودي هو بدر العساكر. الذي يقود منظمة (مسك) الخيرية التابعة لمحمد بن سلمان”. مبينة أن “كلاً من عليّ الزبارة وأحمد المطيري يعتقد أنهما موجودان الآن في المملكة”.

ما علاقة العساكر باغتيال خاشقجي؟

وكان “العساكر”، الذي عيِّن مديراً لمكتب ولي العهد بمرتبة وزير، بعد مرسوم ملكي، في يوليو 2017، قد تلقّى عدة اتصالات من العقيد ماهر مطرب، قائد الفريق الذي نفّذ عملية اغتيال خاشقجي. وكان بدوره ينقلها لمحمد بن سلمان. بحسب صحيفة “يني شفق” التركية.

وأدّى “العساكر” دوراً مهماً خلال عملية الاغتيال، ولكن لم يكن اسمه بارزاً في وسائل الإعلام كأحد المسؤولين عن الاغتيال. كما لم تقدِّمه قيادة آل سعود كبش فداء. واكتفت بإعفاء سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، من منصبه. والذي يعتبر بالنسبة إلى ولي العهد عينيه وأذنيه، لقربه منه. وإقالة نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري. بالإضافة إلى متهمين آخرين لا توجد تفاصيل عنهم.

(المصدر: تويتر – وطن)