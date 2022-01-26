رياضة

ميدو يُهاجم محمد صلاح قبيل المواجهة الحاسمة للفراعنة أمام كوت ديفوار (فيديو)

محمد صلاح: شعبية منتخب مصر بدأت تتراجع بين الجماهير المصرية

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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ميدو والرد على التصريحات السلبية للنجم المصري محمد صلاح watanserb.com
ميدو والرد على التصريحات السلبية للنجم المصري محمد صلاح

وطن – هاجم نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، قائد منتخب الفراعنة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عقب تصريحات الأخير التي أدلى بها قبيل المباراة الحاسمة. للمنتخب المصري أمام كوت ديفوار في قمة دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون.

ميدو والهجوم على محمد صلاح

وقال النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو رداً على تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي. الذي عقده منتخب مصر يوم أمس الثلاثاء قبيل مواجهة كوت ديفوار المقرر اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، ” كان يجب أن يكون محمد صلاح أذكى من ذلك في تصريحاته، حتى لو كان حديثه عن الجماهير. التي أصبحت تدعم اللاعبين والأندية أكثر من المنتخب”.

كما وأردف ميدو، ” التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح .في المؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة كوت ديفوار في الوقت الحالي ليس لها معنى قبيل المباراة المقرر اليوم”.

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وأضاف ميدو، ” كنت أتمنى أن يرد صلاح على السؤال الذي وجه له بأن جميع لاعبي منتخب مصر. في حالة تركيز للمباراة، هذا الرد الأذكى في الرد”.

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محمد صلاح وشعبية منتخب مصر

وفي ذات السياق، قال النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر. في كأس أمم أفريقيا 2022، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، ” إن شعبية منتخب مصر تراجعت بين الجماهير المصرية التي أصبحت تميل لتشجيع لاعبي أنديتها المفضلة على حساب منتخب الفراعنة المصري”.

ويبدو أن المصري محمد صلاح أراد أن يوصل رسالة غير مباشرة بتصريحاته، على أن لاعبي منتخب مصر “الفراعنة”، متأثرين بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستديوهات التحليلية عن أداء منتخب مصر ونجومه في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

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ميدو والرد السلبي

واستكمل ميدو تعليقاً على تصريحات محمد صلاح، ” حتى لو كان هذا الكلام الذي أدلى به صلاح صحيحاً، فبصفتك قائداً للمنتخب كان الأولى أن تعد تغطي على السلبيات، إلا أن إجابتك تؤكد بأن لاعبي الفريق متأثرين بالفعل بالانتقادات والضجة، كما أن معسكر كوت ديفوار بالطبع يسمع هذه التصريحات ولذلك كانت الرسالة من صلاح سلبية “.

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كما وختم النجم المصري السابق ميدو، ” كان يجب أن يقال بأن جميع لاعبي منتخب مصر في تركيز شديد للمباراة، لتكون بذلك رسالة تركيز للمنتخب المنافس كوت ديفوار “ساحل العاج”، هذا هو التعامل مع وسائل الإعلام بالشكل الأمثل، كما أن هذه الرسالة التي يجب أن ترسل إلى الفريق المنافس مثل تصريحات المدرب كيروش عكس تصريحات محمد صلاح”.

ويواجه منتخب مصر” الفراعنة” حملة واسعة من الانتقادات الشديدة الموجه من قبل جماهير وعشاق الكرة المصرية، في ظل الأداء الذي لم يكن في المستوى المطلوب للمنتخب الأكثر تتويجاً بالبطولة الأفريقية في منافسات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2022.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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