وطن – هاجم نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، قائد منتخب الفراعنة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عقب تصريحات الأخير التي أدلى بها قبيل المباراة الحاسمة. للمنتخب المصري أمام كوت ديفوار في قمة دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون.

وقال النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو رداً على تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي. الذي عقده منتخب مصر يوم أمس الثلاثاء قبيل مواجهة كوت ديفوار المقرر اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، ” كان يجب أن يكون محمد صلاح أذكى من ذلك في تصريحاته، حتى لو كان حديثه عن الجماهير. التي أصبحت تدعم اللاعبين والأندية أكثر من المنتخب”.

كما وأردف ميدو، ” التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح .في المؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة كوت ديفوار في الوقت الحالي ليس لها معنى قبيل المباراة المقرر اليوم”.

وأضاف ميدو، ” كنت أتمنى أن يرد صلاح على السؤال الذي وجه له بأن جميع لاعبي منتخب مصر. في حالة تركيز للمباراة، هذا الرد الأذكى في الرد”.

وفي ذات السياق، قال النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر. في كأس أمم أفريقيا 2022، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، ” إن شعبية منتخب مصر تراجعت بين الجماهير المصرية التي أصبحت تميل لتشجيع لاعبي أنديتها المفضلة على حساب منتخب الفراعنة المصري”.

ويبدو أن المصري محمد صلاح أراد أن يوصل رسالة غير مباشرة بتصريحاته، على أن لاعبي منتخب مصر “الفراعنة”، متأثرين بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستديوهات التحليلية عن أداء منتخب مصر ونجومه في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

واستكمل ميدو تعليقاً على تصريحات محمد صلاح، ” حتى لو كان هذا الكلام الذي أدلى به صلاح صحيحاً، فبصفتك قائداً للمنتخب كان الأولى أن تعد تغطي على السلبيات، إلا أن إجابتك تؤكد بأن لاعبي الفريق متأثرين بالفعل بالانتقادات والضجة، كما أن معسكر كوت ديفوار بالطبع يسمع هذه التصريحات ولذلك كانت الرسالة من صلاح سلبية “.

Mohamed Salah has said that if he wins AFCON with Egypt, it will be the trophy that is closest to his heart ahead of their round of 16 game against Ivory Coast. pic.twitter.com/MuYfgHMWcJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 26, 2022