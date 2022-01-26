موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة في كأس الرابطة المصرية

وطن – يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره سموحة السكندري في قمة الجولة الرابعة من منافسات كأس الرابطة المصرية على ملعب “استاد الإسكندرية”.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة المصرية

وستنطلق المباراة القوية بين فريق الأهلي وسموحة، في تمام الساعة الخامسة. مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السادسة. مساءً، كما وسيكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة السابعة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة في كأس الرابطة المصرية

وستبث مباراة الأهلي أمام المستضيف سموحة عبر شبكة قنوات. “ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لنقل منافسات كأس الرابطة المصرية.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي. النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة الأهلي وسموحة في منافسات كأس الرابطة المصرية، عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

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تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب بيتسو موسيمانى المباراة القوية أمام نظيره سموحة بتشكيلة أساسية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مصطفى شوبير.

وفي دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: محمود وحيد، محمد هاني، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من اللاعبين، عمار حمدي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، بيرسي تاو، حسام حسن، صلاح محسن.

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نستعد بكامل نجومنا للقاء سموحه استعداداً لكأس العالم للأندية .. بالتوفيق لأبناء الكيان 🔴🦅#أعظم_نادي_فالكون pic.twitter.com/1qY9KECzpQ — ٨٥:٤٥ (@abdelrahman9721) January 25, 2022

تشكيلة فريق سموحة

وسيلعب المدرب المصري أحمد سامي مواجهة القمة أمام منافسه الضيف الأهلي بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات كأس الرابطة المصرية، حيث سيكون في حراسة المرمى الهاني سليمان.

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: محمد عزت، محمد شكري، أحمد رمضان، محمود عبد الحليم، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: محمد نادي، ألكسندر ياكوبسن، أطهر الطاهر، عبد الكبير وادي، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، مروان حمدي، عليا سيلا.

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ويحتل فريق سموحة في المركز الثالث من ترتيب المجموعة في منافسات كأس الرابطة المصرية برصيد 4 نقاط، كما وآتى فريق الأهلي المصري في المركز الخامس من الترتيب برصيد 3 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)