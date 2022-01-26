كيم كارداشيان تحذف صور بالبيكيني المثير .. ما الذي اكتشفه جمهورها!؟

وطن – واجهت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان موجة من الانتقادات بعد أن نشرت صورة تظهر فيها بالبكيني على الإنستغرام. إذ يعتقد متابعيها أنها قامت بتعديل ساقها بالفوتوشوب. وهو الأمر الذي جعلها في النهاية تتخذ قرار بحذفها.

واجهت كيم كارداشيان وهي نجمة المسلسل التلفزيوني الأمريكي الواقعي “مواكبة عائلة كارداشيان”، إلى جانب أفراد آخرين من عائلتها الشهيرة، مزاعم باستعمال الفوتوشوب عدة مرات في الماضي.

ومن خلال سلسلة من الصور شاركتها النجمة مع متابعيها على الانستغرام وهي على الشاطئ. يمكن أن نتبين بوضوح أردافها في الصور وهي مرتدية بيكيني أسود اللون مع قميص طويل الأكمام. وقد كتبت كيم تحت الصور: “منذ فترة لم استمتع بالبحر.”

هل الصورة معدلة؟

إلا أن متابعيها لم يستطيعوا كبح أنفسهم ولا حظوا شيئا غريبا في احدى الصور التي شاركتها.

إذ لاحظ اغلبيتهم أنه في إحدى الصور وقع تعديل ساقها، كما لو كانت تتحرك عندما تم التقاط هذه الصورة لها، وبدا أن كيم هي نفسها أو أحد أفراد فريقها قام بتعديل الصورة إلا أنه ترك شكلًا غريبًا في منحنى ساقها.

موجة من التعليق

وفي هذا السياق، تدفق المعجبين بكتابة تعليقات على الصورة التي بدت متغيرة بالنسبة لهم.

إذ كتب أحد المعجبين: “أود أن أرى الصورة الحقيقية، وليست المعدلة بالفوتوشوب.”

وكتب معلق آخر: “إنه الظل بالنسبة لي الذي أحدق فيه”.

وكتب معلق ثالث: “شكل ساقها في الصورة الأخيرة”.

وأضاف معلق آخر: “كيم انا احبك ولكن هل ساقك بخير؟”

فيما علق آخرون على ظهورها وهي مرتدية قفازات. ويبدو أن القفازات هي جزء من القميص الذي ارتدته على الشاطىء.

ولقد ظهرت وهي مرتدية القفازات في كل صورة، خاصة في صورة وهي تبدو وكأنها تلقي بالمياه على نفسها.

إذ كتب أحد المعلقين: “قفازات في الماء؟ لك مني كل الاحترام”.

فيما علق آخر قائلاً: “كيمبرلي، أنا أحبك لكن ارتداء قفازات على الشاطئ؟ أرجوك لا تجعلي من هذا شيئا.”

فيما كتب ثالث:”اعتقدتُ أن سكان مينيسوتا فقط هم من ارتدوا القفازات على الشاطئ ؟؟.”

ليست المرة الأولى

في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم هذا النوع من النقد. لقد تم اتهامها في الماضي وفي عدة مناسبات بأنها تقوم بتعديل صورها.

في وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت لانتقادات بسبب مشاركتها صورة شخصية قد وقع تعديلها ما يبدو.

إذ أخذت كيم صورة شخصية في المرآة وهي تقوم بعلامة سلام بيدها.

وقد لاحظ المعجبون شيء غريب في الصورة وهو الانحناء الطفيف في غلاف هاتفها، وهو ما يعد علامة أكيدة على أن الصورة خضعت إلى تعديلات.

وقد تكهنت معظم التعليقات أن كيم استخدمت تطبيق يدعى FaceTune، وهو تطبيق تنميق شهير، استخدمته هذه الأخيرة لتنحيف وجهها وتعديل حجم شعرها.

على موقع رديت، كتب أحد المعلقين: “لماذا تحتاج الى فوتوشوب لتعديل عظام وجنتيها؟.”

وجاء في تعليق آخر: “تحتاج كيم إلى تجنب استخدام تعديل صورها. إنها حقا جميلة جدا لكن عليها تجنب ذلك في صورها لتبدو وكأنها مراهقة.”

قبل شهر، اتُهمت كيم بتعديل إبطها في سلسلة من لقطات مثيرة اُتخذت لها.

إذ ظهرت كيم وهي أم لأربعة أطفال في صور وهي تحمل ذراعيها في الهواء وهي ترتدي ثوبًا مطرزًا بدون حمالات وبنطلون ضيق تحته.

ولاحظ متابعوها أن إبطيها بدا “غريبين” بعض الشيء.

(المصدر: ذا صنّ – ترجمة وطن)