بعد 15 عامًا .. قبلة الممثل ريتشارد غير لنجمة بوليود شيلبا شيتي تعود للواجهة (فيديو)

وطن – برأت محكمة هندية نجمة بوليود شيلبا شيتي من تهمة ارتكاب الفاحشة بعد ما يقرب من 15 عامًا، من تقبيل الممثل ريتشارد غير لها على خشبة المسرح في حدث أثار جدلا واسعا وقتها.

وكانت شيلبا شيتي بحسب ما أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قد ظهرت مع ريتشارد غير في حدث للتوعية بمرض الإيدز في مومباي في مارس 2007، عندما عانقها وقبل خدها عدة مرات أمام الجمهور.

وقوبل هذا المشهد آنذاك باحتجاجات من قبل بعض الجماعات الهندوسية المتطرفة، التي اعتبرت ما حدث إهانة للقيم الهندية، وقاموا بإحراق دمى تحمل صورتهما في الشوارع.

واعتذر ريتشارد غير بعد رد الفعل العنيف. مدعيا أنه كان يحاول إثبات أن التقبيل نشاط آمن لا يمكن أن يؤدي إلى انتقال فيروس نقص المناعة “الإيدز”.

هذا وأسقطت المحكمة العليا في الهند مذكرة توقيف بحق غير بعد وقت قصير من وقوع الحدث. متجاهلة الادعاءات المرفوعة ضد الممثل باعتبارها “دعاية رخيصة”.

ومع ذلك فإن تهم الفحش الموجهة إلى شيتي لنفس الحادث تم إسقاطها فقط في مومباي الأسبوع الماضي. بعد أن توقفت القضية في النظام القانوني الهندي لما يقرب من عقد ونصف.

واعتبرت المحكمة أن تهم الفحش هذه “لا أساس لها”. وجادل الفريق القانوني لنجمة بوليوود بأنه من غير العدل أن تعتبر شيتي “مذنبة” لأنها لم تحتج بما فيه الكفاية على القبلة في ذلك الوقت.

وجذبت شيلبا شيتي الأضواء خارج الهند، أيضا في عام 2007، بعد ظهورها في برنامج تلفزيون الواقع في المملكة المتحدة “سيليبريتي بيغ براذر”.

حيث كانت ضحية للتنمر العنصري والإهانات. واستمرت فيه حتى فازت في المسابقة.

هذا ولم تعلق شيلبا شيتي بعد على قرار إسقاط تهم الفحش التي كانت صدرت بحقها قبل 15 عاما.

(المصدر: الإندبندنت – ترجمة وطن)