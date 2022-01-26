وطن – بعد تداول مقطع فيديو إباحي لها خلال الساعات الماضية، خرجت مشهور مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، في مقطع فيديو تنفي فيه صحة المقطع المتداول زاعمة انه “مركب”.

وزعمت إنجي خوري في الفيديو الذي رصدته “وطن”، أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.

انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022

يشار إلى أنه من مغادرتها سوريا وهي تثير حالة من الجدل بسبب فيديوهاتها الجريئة التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث اعتادت نشر جلسات تصوير بوضعيات مثيرة وجريئة مع ملابس مكشوفة.

والعام الماضي تم تداول مقطع فيديو لها بملابس جريئة. وظهرت منطقة حساسة بجسدها أثناء حديثها مع الجمهور خلال جلوسها داخل مقهى أثناء تدخين الشيشة.

وسبق ان ادعت خطفها على يد الفنانة اللبنانية قمر وطليقها الفنان اللبناني آدم. ما تسبب في التراشق اللفظي بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم استدعاء مكتب الآداب ومكافحة المخدرات لهما، للتحقيق في الأمر.

والذي انتهى بتوقيع إقرار بعدم نشر أي شئ من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة.

وبدورها، ردت الفنانة اللبنانية قمر على اتهامات إنجي خوري ضدها، في تصريحات إعلامية.

كما قالت قمر: “إنجي ترغب في دخول المجال الفني بمساعد طليقي الفنان آدم، فضلا عن سعيها المستمر للارتباط به، إلا أن آدم رفض الأمر تماما، وكشف لي كل التفاصيل التي دارت بينهما، وهو الأمر الذي أغضبها ودفعها لهذه الحيلة حتى تنال منا، وأرى أنها أضرت نفسها من أجل اتهامنا في الاعتداء عليها بعد أن كشف آدم أمرها”.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)