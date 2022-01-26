صور مروعة تظهر عمليات التعذيب التي تعرض لها السكان الأصليون باستراليا

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا من الأعمال الوحشية التي مارسها البيض ضد السكان الأصليين الأستراليين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

الصور تظهر السكان الأصليين وهم مكبلين بالسلاسل حول أعناقهم. في الوقت الذي يتولى فيه حراستهم رجال بيض مسلحون ببنادق.

معاملة قاسية

هذه الصور التي ظهرت باللون الأبيض والأسود تظهر المعاملة القاسية التي تعرض لها السكان الأصليين الأستراليين على أيدي المستوطنين البيض في أواخر القرن التاسع عشر.

كما تظهر صور مروعة أخرى لرجال وفتيان من السكان الأصليين مقيدون معََا، واقفين أو جالسين، يرتدون فقط قطعة من القماش حول خصورهم.

كما تظهر هذه الصور المروعة، التي تم التقاطها بين عامي 1890 و 1930، سجناء من السكان الأصليين. تم أسرهم بعد لحظات من القبض عليهم وهم يرتكبون جرائم صغيرة مثل سرقة الماشية.

وتبين الصور كذلك صفوفًا من السكان الأصليين مكبلين بالسلاسل يقفون تحت ظل شجرة مع رجال الشرطة و”متعقبي السكان الأصليين” وهم يحملون أربع بنادق ضخمة.

ويتحصل رجال الشرطة على مقابل بالنسبة لكل سجين من السكان الأصليين. والذين يتم نقلهم إلى السجن وهم مقيدين بالسلاسل.

عقوبة السجن

في بداية احتلال أستراليا، تم استخدام السجن كأداة لإضعاف السكان الأصليين الأستراليين. وكثيرًا ما كان يقع القبض عليهم لارتكابهم جرائم صغيرة مثل سرقة الماشية وقتلها.

تظهر مجموعة الصور سجناء من السكان الأصليين في جميع أنحاء البلاد سواء على متن السفن أو أثناء العمل بخطوط السكك الحديدية. وهم على أرصفة الميناء مقيدين بسلاسل إلى عربات السكك الحديدية.

إحدى الصور مكتوب عليها عبارة “السجناء الأصليون في N2”. والتي يعتقد أنها سفينة، تظهر 12 رجلاً من السكان الأصليين مصطفين والسلاسل في أعناقهم. ومرتدين ملابس مصنوعة من القماش.

كما تم تصوير رجلين أبيضين وهما يجذبان بسلسلة سجينًا من السكان الأصليين. بجانب ثلاثة خيول وهما يمسكان بالسوط. وهي صورة تعود إلى حوالي عام 1910.

يمكن أن نرى أيضًا ما لا يقل عن 22 سجينًا من السكان الأصليين مقيدين بالسلاسل معًا أثناء وقوفهم في نهر ضحل من الماء يرتدون قطعة قماش حول منطقة الخصر.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر صورة أخرى رجلاً أبيض يرتدي قميصًا وسروالًا ترتبط به سلسلة متصلة بسجنين من السكان الأصليين، يبدو أنهما مسنين.

كما تظهر صورة تقشعر لها الأبدان رجلاً وحيدًا من السكان الأصليين يقف مقيدًا بالسلاسل. وهو متكئ على جذع الشجرة مرتديا قبعة وقطعة من القماش.

تظهر كل هذه الصور التاريخ المزعج والمعاملة السيئة التي تعرض لها السكان الأصليون. في أوائل القرن العشرين على يد البيض.

هل ينصف التاريخ السكان الأصليين لأستراليا؟

تحتفل أستراليا بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وقبل عقد من الزمان، صدر الإعلان لمكافحة التمييز والتهميش وانتهاكات حقوق الإنسان لـ 370 مليون من السكان الأصليين الذين يعيشون في أكثر من 70 دولة اليوم.

وبعد عقد من هذا التشريع التاريخي، ظهرت هذه الصور الصادمة للسكان الأصليين الأستراليين المحاصرين. والتي هي بمثابة تذكير بالماضي المظلم والاضطهاد الذي عانوا منه.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)