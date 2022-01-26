رياضة

صاروخ ماديرا رونالدو يقضي عطلته الشتوية برفقة عائلته على شاطئ دبي (صور)

نجوم فريق مانشستر يونايتد يقضون عطلتهم الشتوية في مدينة دبي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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كريستيانو رونالدو الاستماع بعطلته الشتوية على شاطئ دبي watanserb.com
كريستيانو رونالدو الاستماع بعطلته الشتوية على شاطئ دبي

وطن – نشر أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 36 عاماً، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صوراً عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي مع أبنائه من على شواطئ مدينة دبي.

رونالدو والعطلة الشتوية

وعلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صوره التي نشرها عبر حسابه الخاص على منصة. “تويتر”، خلال قضائه المعسكر الشتوي برفقة نجوم فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”  لمدة أسبوع واحد، قائلاً: ” استمتع بالمنظر”.

كما ونشر صورة أخرى عبر حسابه برفقة أولاده على شاطئ مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، معلقاً عليها: ” فخور بأولادي”، مرفق بعدد من رموز القلب الحمراء تعبيراً عن حبه لهم.

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رونالدو ومانشستر يونايتد

ويقضي نجوم مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، إجازة العطلة الشتوية. في مدينة دبي في أجواء من الاستمتاع بأشعة مدينة دبي الدافئة والهروب بعيداً من ثلوج أوروبا الباردة لأسبوع واحد قبل العودة لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي من جديد.

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كما وسجل الدون كريستيانو رونالدو 8 أهداف في 15 مباراة خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، منذ انضمامه إلى صفوف الشياطين الحمر الصيف الماضي في صفقة لمدة موسمين مع خيار التجديد لعام إضافي قادماً من صفوف فريق مانشستر يونايتد.

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رونالدو والمدرب رانغنيك

من جانبه، طلب نجم مانشستر يونايتد كريستاينو رونالدو. من إدارة الشياطين الحمر، رفض التجديد للمدرب الألماني رالف رانغنيك في ظل النتائج المخيبة التي يحقهها مع الفريق الإنجليزي منذ قدومه بعد إقالة المدرب النرويجي أولي شولشاير لذات السبب.

كما وحقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز الصعب على نظيره وست هام يونايتد .بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة الأخيرة ضمن منافسات الجولة ال23 من الدوري ” البريميرليج” الممتاز.

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واستطاع فريق مانشستر يونايتد من الوصول إلى المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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