الهدهد

حمد بن جاسم يكشف ميزة تمتع بها أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
حمد بن جاسم آل ثاني: الشيخ جابر إنسان زاهد watanserb.com
الشيخ جابر الأحمد الصباح - الشيخ حمد بن جاسم

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن ميزة جميلة كان يتمتع بها أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس الكويتية”، إن الشيخ جابر الصباح كان “زاهدا” في الحياة.

وأوضح ان الشيخ “جابر” كانت أموره بسيطة ولديه نظاما معينا يفرض احترامه، باعتباره “زاهدا كل الدنيا”. ولم يكن يهتم إلا كيف يريد ان يعيد بلده، عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وأكد “آل ثاني” بأن أسلوب “فخفخة الحكام وأسلوب الحكام” لم يكن من طباع الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد كشف في حلقة سابقة. بان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الحرب مع ايران غزو الكويت .

واضاف أنه رغم ارتكاب صدام حسين هذا الخطأ. اصبحت العراق مديونة ومدمرة وفيها مئات الالوف من الشهداء، نجد ان صدام اصبح أمام مشكلة مالية ويريد تنمية العراق كما هي. فالتفت الى الكويت الغنية بالنفط.

كما وصف قرار الحرب مع إيران بالحماقة، مشيراً إلى انّه قد يكون هناك احد دفع صدام للحرب. مضيفاً ان هناك من يقول ان دول في المنطقة شجعت صدام للحرب مع ايران.

(المصدر: وطن – متابعات) 

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى