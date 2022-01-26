حمد بن جاسم يكشف ميزة تمتع بها أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عن ميزة جميلة كان يتمتع بها أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس الكويتية”، إن الشيخ جابر الصباح كان “زاهدا” في الحياة.

وأوضح ان الشيخ “جابر” كانت أموره بسيطة ولديه نظاما معينا يفرض احترامه، باعتباره “زاهدا كل الدنيا”. ولم يكن يهتم إلا كيف يريد ان يعيد بلده، عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وأكد “آل ثاني” بأن أسلوب “فخفخة الحكام وأسلوب الحكام” لم يكن من طباع الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد كشف في حلقة سابقة. بان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الحرب مع ايران غزو الكويت .

واضاف أنه رغم ارتكاب صدام حسين هذا الخطأ. اصبحت العراق مديونة ومدمرة وفيها مئات الالوف من الشهداء، نجد ان صدام اصبح أمام مشكلة مالية ويريد تنمية العراق كما هي. فالتفت الى الكويت الغنية بالنفط.

كما وصف قرار الحرب مع إيران بالحماقة، مشيراً إلى انّه قد يكون هناك احد دفع صدام للحرب. مضيفاً ان هناك من يقول ان دول في المنطقة شجعت صدام للحرب مع ايران.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: دول في المنطقة شجعت صدام على الحرب مع إيران • تابع الآن ثامن حلقاته في #الصندوق_الأسود حصرياً على تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) January 22, 2022

(المصدر: وطن – متابعات)