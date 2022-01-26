تفاصيل جديدة حول واقعة انتحال طالب شخصية اللاعب مصطفى محمد

وطن – يواجه نجم المنتخب المصري ولاعب نادي غلطة سراي. التركي مصطفى محمد 24 عاماً، أزمة جديدة بعد زج اسمه في قضية انتحال طالب مصري صفته داخل أحد المعاهد التعليمية الخاصة في مدينة الجيزة المصرية، من أجل أداء الاختبار نيابة عن اللاعب المشارك مع بعثة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

مصطفى محمد والتعليم العالي

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي المصري يوم الثلاثاء الماضي، بيان رسمي عبر موقعها الرسمي. بشأن حداثة انتحال طالب مصري صفة اللاعب مصطفى محمد داخل قاعة الامتحان في أحد المعاهد المصرية الخاصة، جاء فيه: ” إن هذه الواقعة ما زالت حالياً محل تحقيق من جانب النيابة العامة”.

كما وبينت الوزارة، أنها بصدد متابعة حيثيات مجريات. التحقيق حالياً، من جانب المعهد التعليمي الخاص. بشأن ملابسات هذه الواقعة، حيث سيتم إعلان نتائج التحقيق في تلك الحادثة الجارية فور انتهائها بشكل نهائي”.

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وكانت وسائل إعلام مصرية، قد تحدثت عن إلقاء الشرطة في محافظة الجيزة القبض. على طالب مصري، بعد كشفه من قبل مراقب اللجنة داخل أحد المعاهد التعليمية الخاصة في منطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة المصرية، بانتحال صفقة اللاعب المصري مصطفى محمد الذي يقدم الامتحان نيابة عنه.

منتخب مصر ومصطفى محمد

كما وذكرت تلك الوسائل، بأن المعلومات والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الطالب المصري. المتورط في تلك القضية، سبق وأن قدم في ثلاثة مواد دراسة أخرى وفق ما نقلته صحيفة الأهرام المصرية.

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وعَلق مصدر داخل منتخب مصر قائلًا: ما نعلمه أن مصطفى محمد قام بتأجيل امتحاناته لنصف العام الدراسي قبل انطلاق البطولة، وبالتالي لا نعلم أي شيء عن الشخص الذي وصف بأنه انتحل شخصية مصطفة في الامتحانات" pic.twitter.com/855MdrKkw9 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) January 25, 2022

وكانت الاتحاد المصري لكرة القدم، قد بينت في وقت سابق أنه لا يوجد أي علاقة بين نجم المنتخب المصري مصطفى محمد والشخص الذي قام بانتحال صفته من أجل أداء الامتحان داخل أحد المعاهد التعليمية في مدينة الجيزة المصرية.

والد مصطفى محمد

كما ونفى والد نجم المنتخب المصري مصطفى محمد، صحة تلك الأنباء. التي تتحدث عن تورط ابنه في قضية انتحال شخص صفته للتقديم عنه أحد الامتحانات، قائلاً: ” هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، ولا أعلم لمصلحة من تخرج تلك الإشاعات على نجلي في هذا التوقيت، وهو يمثل منتخب مصر في بطولة قارية كبيرة”.

والد مصطفى محمد لاعب منتخب مصر 🗣 pic.twitter.com/66yi760fPc — ElwatanSport (@Elwatan_Sport) January 25, 2022

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وأردف والد مصطفى محمد، ” أؤكد أن مصطفى محمد لا يعلم شيئاً. عن تلك الواقعة”، كما وتداولت تلك الأنباء عبر وسائل الاعلام التركية، والتي عبرت عن اندهاشها من تلك الحادثة، كما وطرحت التساؤل في كيفية تعامل نادي غلطة .سراي الذي يحترف مصطفى محمد في صفوفه في حال إقرار العقوبة عليه في مصر.

يشار إلى أن النجم المصري مصطفى محمد، يستعد للمشاركة. مع فريق منتخب بلاده لمواجهة نظيره كوت ديفوار ” ساحل العاج” في قمة منافسات دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)