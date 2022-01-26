تعرف على الفوائد الصحية لتناول الفراولة

وطن – أكدت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، أن فاكهة الفراولة لها خصائص مدرة للبول ومضادة للأكسدة. فضلا عن أنها مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي والمنغنيز، وغنيّة بحمض الفوليك والبوتاسيوم.

وتبعا لما ترجمته “وطن”، فإن فوائد الفراولة عديدة، فبالإضافة لفوائدها الصحية لها العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى. كما أن فوائد تناول الفراولة لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

وفي الحقيقة، تعد الفراولة من الفواكه ذات الطعم اللذيذ والمرغوب من جميع الفئات حتى الأطفال الصغار يحبونها، وتستخدم في صناعة الحلويات والمربى. ومن الفوائد والمزايا الكثيرة في الفراولة، احتوائها على فيتامين “سي” والحديد والزنك والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. كما أنها تنشط وتحمي القلب وخلاياه وتساعد على التئام الجروح ولها فوائد أخرى.

فيما يلي قدمت المجلة أهم خصائص الفراولة:

5 خصائص صحية للفراولة:

1- تنقية

تحتوي هذه الفاكهة الحمراء على الكثير من الماء، كما أن من مكوناتها الكربوهيدرات. وعلى الرغم من أن معدل السعرات الحرارية فيها منخفض للغاية. إلا أنها توفر 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام فقط، مما يجعلها فاكهة مثالية لترافقَك في نظامك الغذائي للتخسيس. كما تعمل الفراولة بشكل خاص على التخلص من حمض البوليك المتراكم. يوصى باستخدامه في حالات النقرس وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكبد حيث أن تناول الفراولة ينظم هذه الوظائف.

مدرة للبول

تحتوي الفراولة على الكثير من الماء وغنية بالبوتاسيوم. أما بالنسبة للمعادن، فيبرز الكالسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان على توازن النبضات العصبية، وكذلك اليود والفوسفور والحديد. تساهم الـفراولة بشكل خاص في التخلص من حمض البوليك المتراكم. يوصى بتناولها، لمرضى النقرس والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكبد. تحتوي الفراولـة على حمض الفوليك الضروري في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتكوين الأجسام المضادة، فضلا عن أن حمض الستريك يعتبر مطهرا ومدرا للبول.

مضادات الأكسدة

توفر الفراولة ما يكفي من الألياف (البكتين) التي تساعد على تنظيم العبور المعوي. تعتبر هذه الفاكهة مضادة للأكسدة، لأنها غنية جدا بفيتامين ج وفيتامين هـ. بالإضافة إلى أنها تحتوي على كميات أقل من فيتامين (ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 6).

مضادة للالتهاب

تحتوي الفراولة على حمض الساليسيليك، وهو مضاد للتخثر وللالتهابات. علاوة على ذلك، تخفف الألم في حالة هشاشة العظام والتهاب المفاصل بفضل هذه الخصائص.

صحة القلب

إحدى فوائد الفراولة للدم ولجهَاز الدوران هي قدرتها المحتملة على تحسين صحة القلب والشّرايين عمومًا، وتعزى فوائد الفراولة المحتملة في هذا الصدد لما يأتي:

احتواء ثمار الفـراولة على الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.

احتواء ثمار الفراولة على نسب معتدلة من حمض الفوليك (Folic acid) الذي يساعد على تحسين صحة القلب.

الـفراولة غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمواد الهامة التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران المختلفة، وخاصةً المواد التالية: مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب.

إذا كنت ترغب في تطهير الجسم، فحاول تناول الفـراولة لمدة يومين بهذه الطريقة:

خذ 2 كيلو من الفراولـة لمدة يومين وقسمها إلى ثلاث جرعات في اليوم. يمكنك تناولها بمفردها أو مع عصير البرتقال وكذلك مقطعة أو في عصير ممزوج بالزبادي الطبيعي قليل الدسم.

خلال هذين اليومين، لمنح جسمك قسطاً من الراحة، تناول الأطعمة الخفيفة فقط الخالية من الدهون والسكريات. يمكنك إدراج مع الفراولـة، الفواكه المنقية الأخرى (الأناناس والبرتقال والجريب فروت والبابايا والتوت الأزرق) والسلطات والخضروات الخفيفة مثل الكرفس والخرشوف والسلق.

اشرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية والمنقوع. بهذه الطريقة سوف تطهر جسمك من السموم دون الشعور بالجوع.

(المصدر:فيدا سانا – ترجمة وطن)