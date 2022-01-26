تصفيات كأس العالم 2022: جدول مواعيد المباريات يوم الخميس والقنوات الناقلة

وطن – تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة.. لمونديال كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر المقبل.

مباراة منتخب اليابان والصين في تصفيات كأس العالم 2022

وستقام أولى المواجهات بين منتخب اليابان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، عند الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، ليبيا، لبنان، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة .”السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر في تمام الساعة الواحد ظهراً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية بعد الظهر.

مباراة منتخب لبنان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022

وستكون المواجهة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022 بين منتخب لبنان ” رجال الأرز” أمام كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

📌 الجولة السابعة من #التصفيات_الآسيوية المؤهلة لكأس العالم – قطر 2022: 🇱🇧لبنان 🆚 كوريا الجنوبية🇰🇷 📆 الخميس، 27 كانون الثاني 2022

🕑 الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بيروت

🏟️ ملعب صيدا الدولي #منتخب_لبنان🇱🇧 #رجال_الأرز #AsianQualifiers #YallaLebnen pic.twitter.com/rzQKF16uaq — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) January 22, 2022

كما وبتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الثالثة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الرابعة مساءً.

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مباراة منتخب إيران والعراق في قمة تصفيات كأس العالم 2022

وستنطلق المواجهة القوية والمثيرة بين منتخب إيران أمام .نظيره العراق في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

منتخب العراق خاض وحدته التدريبية مساء اليوم في طهران بمشاركة 16 لاعبا@ZainIraq pic.twitter.com/PcdOJvIqZP — IQ-PRO – موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) January 25, 2022

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

مباراة منتخب الإمارات وسوريا في تصفيات كأس العالم 2022

كما وستكون المواجهة القوية بين منتخب الإمارات وسوريا في منافسات. الجولة السابعة من تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر.

وكذلك بتوقيت مكة المكرمة” السعودية” عند الساعة السادسة. مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة السابعة مساءً.

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مباراة منتخب السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

وستقام مباراة منتخب السعودية وعمان في منافسات. تصفيات كأس العالم 2022، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، كما وستكون بتوقيت دولة مصر ” القاهرة” عند الساعة السادسة والربع مساءً.

وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً. في تصفيات آسيا لمونديال المؤهلة كأس العالم 2022.

مباراة منتخب أستراليا وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022

وتختم المواجهات لهذا اليوم من التصفيات المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022، بين منتخب أستراليا وفيتنام في تمام الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق مساءً بتوقيت دولة مصر، كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الثانية عشر وعشرة دقائق مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2020

وستبث كافة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات .”SSC Sport HD” الرياضية السعودية.

كما وستنقل المباريات عبر قناة “SSC Sport 5HD” المشفرة، بتردد عبر القمر الصناعي عرب سات 12418، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

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وأيضاً عبر قناة “SSC Sport 1HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل. سات 12523، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، كما ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

وكذلك عبر قناة “SSC Sport 7HD” بتردد عبر القمر الصناعي. النايل سات 11747، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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المعلقين على المباريات

ووفق جدول المعلقين سيعلق على مباراة منتخب اليابان. والصين المعلق عبد الله الحربي، كما وسيعلق على أحداث مباراة كوريا الجنوبية ولبنان المعلق عبد الله الغامدي.

وسيعلق على مجريات مباراة إيران والعراق المعلق الرياضي جعفر الصليح، أما مباراة الإمارات وسوريا .سيعلق على مجريتها حماد العنزي.

لكن مباراة السعودية وعمان سيعلق عليها سمير المعيرفي، كما وسيعلق على مباراة أستراليا وفيتنام المعلق راشد الدوسري في تصفيات آسيا من الجولة السابعة. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن)