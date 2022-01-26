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نسخة من جريمة “طفلة المعادي” .. فيديو يوثّق تحرش سائق بطفلة في مصر

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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سائق يتحرش بطفلة watanserb.com
مقطع فيديو يرصد قيام سائق سيارة أجرة وهو يتحرش بطفلة لم يتجاوز عمرها الست سنوات في أحد ضواحي القاهرة

وطن  – على غرار واقعة طفلة المعادي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتداول مقطع فيديو يرصد قيام سائق سيارة أجرة “تاكسي” وهو يتحرش بطفلة لم يتجاوز عمرها الست سنوات في أحد ضواحي القاهرة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد استدرج السائق الطفلة إلى أحد مداخل العقارات ليختلي بها.

كما أنه بحسب الفيديو، فقد قام المتحرش باقتياد الفتاة إلى سلم العقار بالدور الأول. حيث رصدته كاميرات المراقبة وهو نازل بصحبة الطفلة ويقوم بإغلاق “سوستة” بنطاله، في حين لاذت الفتاة مسرعة.

وقبل أن يتمكن المتحرش من الهروب، رصدته إحدى كاميرات المراقبة وهو يقوم بركوب سيارته ويلوذ بالفرار مسرعا قبل ان يتم القبض عليه من قبل أبناء المنطقة.

سائق يتحرش بطفلة .. نسخة من جريمة “طفلة المعادي”

يشار إلى انه في شهر مارس/آذار من العام الماضي 2021. شهدت مصر قضية تحرش بطفلة أثارت الراي العام بشدة، عقب ان قام احد الأشخاص بالتحرش بطفلة في مدخل إحدى العقارات، والتي عرفت إعلامية بـ”طفلة المعادي”.

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وبحسب الفيديو، خرجت إلى المتحرش إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار. والذي رصد الواقعة من خلال كاميرا المراقبة الخاصة به، ليتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو.

وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات. وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التي قضت بسجنه لمدة 10سنوات.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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