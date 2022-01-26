بعد نشأت منذر في لبنان .. مدعي النبوة في السعودية يسبّ ويصدم مركبات ويهدد بسلاح أبيض!

وطن – بعد واقعة مدعي النبوة في لبنان نشأت منذر، قالت شرطة منطقة الرياض، بأنها تمكنت من القبض على شخص عقب تداول مقطع فيديو له يدعي فيه النبوة.

وقال حساب الأمن العام على موقع التدوين المصغر “تويتر” إن “شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية. وصدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض”.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط واتضح أنه مواطن”.

مبيناً أنه “صدم عدداً من المركبات في أحد الطرق العامة. وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته”.

وأضاف المستشار الإعلامي أن “إجراءات الاستدلال بينت أنه في حالة غير طبيعية. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة”.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة قد تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه شخص يدّعي النبوة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وردات فعل غاضبة.

#محمد_ابن_الشايب شوفوا وش يقول انا محمد رسول الله يدعي النبوة يستاهل القبض pic.twitter.com/pnHSbodza8 — عبدالله سعد (@aboodsad900) January 26, 2022

وظهر المواطن وهو يهاجم المارة ويمنعهم من المرور في الشارع الذي يقف، مدعيا أنه “الرسول محمد”.

وتأتي هذه الحادثة بعد الضجة التي أحدثها مدعي النبوة نشأت منذر في لبنان، وتسبب بموجة جدل واسعة بين النشطاء العرب على مواقع التواصل.

وعلى إثر ذلك، طالب أمين الفتوى بالدار أمين الكردي، النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق “مدعي النبوة”. وفق أحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

الوكالة الوطنية للإعلام – #الكردي قدم إخبارا للنيابة العامة التمييزية ضد #نشأت_منذر وطلب اتخاذ الإجراء القانوني بحقه https://t.co/xb9jj5jPlM — National News Agency (@NNALeb) January 20, 2022

هذا واتهمت الدعوى “منذر” بالادعاء زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية.

عقوبة مدعي النبوة نشأت منذر

وتنص المادة 317 من قانون العقوبات في لبنان على أن “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات”.

أما المادة 474 فتنص على أنه “من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية. أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات”.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)