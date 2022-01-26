الأردن.. مشهد صادم لمُسن يركض عارياً في الشارع وسط الثلوج! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو غريب لمواطن يركض عارياً في الشارع.

رياضة فقط!

ويظهر بالفيديو المتداول، رجل مُسن يرتدي ملابس داخلية من الأسفل فقط، بينما كافة جسده عارياً. ويركض في الشارع بينما تتساقط الثلوج على البلاد.

ويلفت منظره بعض الشباب الذين مروا صدفة بسيارتهم ورأوه وقاموا بتصويره. وألقوا عليه التحية ورد عليهم ملوحاً بيده مستمراً بالركض.

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وسأل الشباب الرجل العاري عما يفعله، ليرد عليهم: “رياضة والله رياضية يا ولدي”.

ناشطون يسخرون

وعبر الناشطون عن صدمتهم من تصرف الرجل، وجاء في التعليقات: “بفكر حالو في روسيا. الصباح رباح يا حج توكل على الله. والله البشير ما رح يلم الثقة المتناثرة منك”.

وعقب آخر ساخراً: “عادي نتائج الجرعة الثالثة المعززة..بعد الرابعة رايح يركض بدون الداخلي”.

وجاء في تعليق آخر: “انا وبصفتي تاجر مخدرات اعلمكم ان كل ما يصدر من هؤلاء الأشخاص ليس له علاقة بمنتوجاتي، الجودة هدفنا “.

بينما تصور آخر سيناريو درامي لركض هذا الرجل عارياً، وكتب: “هذا شكلوا كان مع وحدة و اجى جوزها وهرب من دون ما يلحق يلبس تيابه قال رياضة قال جاي تعرج بحارة المكرسحين”.

وألقت ناشطة باللوم على الثلوج وكتبت: “لا حول الله مال العالم انهبلت مع الثلج كانو اول مره بجي ثلج”.

ثلوج الأردن

وبدأ عصر أمس منخفض جوي جديد في الأردن مصنف ضمن الدرجة الثالثة، مما نتج عنها هبوط للأمطار والثلوج مع انخفاض كبير جدا في درجات الحرارة، بحسب خبراء الأرصاد.

ويتمركز هذا المنخفض فوق سوريا وترافقه جبهة هوائية باردة وتندفع خلفها رياح قطبية قارسة البرودة من أصول سيبيرية، حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر المئوي.

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وحذر خبراء الأرصاد الأردنيين بضرورة الانتباه من مخاطر الانزلاق نتيجة تساقط الثلوج. وكذلك الحذر جراء تشكل الجليد على طُرقات كثيرة في البلاد بما فيها الطُرق الخارجية و الداخلية.

كما أكد الخبراء على ضرورة الانتباه من شدة سرعة الرياح وخاصة في المناطق الجنوبية. و ينصح بتثبيت المقتنيات الخارجية.

المصدر: (وطن – متابعات)