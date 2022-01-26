الهدهد

إهانة العلم السعودي وشعار التوحيد .. شاهد ماذا فعلوا به!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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إهانة العلم السعودي watanserb.com
إهانة العلم السعودي

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إهانة العلم السعودي، الذي يحمل شعار التوحيد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رصد أحد الشبان السعوديين العلم السعودي (بالحجم الكبير)، ملقىً بجانب حاوية للنفايات بمدينة جدة. حيث تم استخدامه وحشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه.

ووثق الفيديو، قيام أحد الشبان وهو يقوم بفك هذا الرباط، واستخرج ما بداخله من النفايات التي ألقاها أرضا. ثم أخذ يزيل ما علق بالعلم من أوساخ وأتربة، وطبقه ثم احتضنه وقبله.

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وعقب تداول الفيديو بكثافة عبر مواقع التواصل، كشفت السلطات الأمنية السعودية عن جنسية الأشخاص المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة، بعد تدخل عاجل من النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية. لإساءتهم للعلم الوطني.

وأكد المتحدث على أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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