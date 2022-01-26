إهانة العلم السعودي وشعار التوحيد .. شاهد ماذا فعلوا به!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إهانة العلم السعودي، الذي يحمل شعار التوحيد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رصد أحد الشبان السعوديين العلم السعودي (بالحجم الكبير)، ملقىً بجانب حاوية للنفايات بمدينة جدة. حيث تم استخدامه وحشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه.

ووثق الفيديو، قيام أحد الشبان وهو يقوم بفك هذا الرباط، واستخرج ما بداخله من النفايات التي ألقاها أرضا. ثم أخذ يزيل ما علق بالعلم من أوساخ وأتربة، وطبقه ثم احتضنه وقبله.

لا نعلم كيف كانت تصرفات وسياسات بن سلمان بحيث وصل بنا الأمر الى أن تهان كلمة التوحيد وشعائر الدين ويستهزأ بها في الملأ العام !!

وأنت أيها المواطن وإن كان عملك حسناً برفع لفظ الجلالة لكن لا يمكنك إصلاح ما أفسدته الطغاة👇👇#السعودية #الرياض pic.twitter.com/IVJABpDOjy — سماحة الشيخ (@sheikh1932) January 26, 2022

وعقب تداول الفيديو بكثافة عبر مواقع التواصل، كشفت السلطات الأمنية السعودية عن جنسية الأشخاص المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة، بعد تدخل عاجل من النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية. لإساءتهم للعلم الوطني.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على (4) مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني pic.twitter.com/s3Dc0TbOwH — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 26, 2022

وأكد المتحدث على أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)